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Гигантская гирлянда украсит центр Новосибирска к Новому году - ее цена свыше 2,5 млн

Сегодня, 05:31
Фото: 1MI

Мэрия закупит гирлянды для центра Новосибирска за 2,5 млн рублей

Власти города закупят гирлянды для центра Новосибирска. Объявление об этом появилось на сайте Госзакупок.

Новосибирск продолжают украшать к Новому году. Мэрия объявила аукцион на поставку еще 48 гирлянд-перетяжек. На закупку потратят 2,5 млн рублей.

Украшение будет светодиодным. На конце каждой нити повиснет прозрачный шар. Согласно техзаданию, новая гирлянда появится с обеих сторон дороги между улицей Свердлова и домом № 26 на Красном проспекте.

Напомним, что смарт-снежинку установят на Михайловской набережной в Новосибирске. Дизайн снежинки будет собран из детских рисунков, которые рисовали в школах. Она будет состоять из большого экрана, источника питания, 4G-модема и сенсорной панели – на это уйдет 1,7 млн рублей.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Новосибирск#2022
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