Гигантская гирлянда украсит центр Новосибирска к Новому году - ее цена свыше 2,5 млн

Напомним, что смарт-снежинку установят на Михайловской набережной в Новосибирске. Дизайн снежинки будет собран из детских рисунков, которые рисовали в школах. Она будет состоять из большого экрана, источника питания, 4G-модема и сенсорной панели – на это уйдет 1,7 млн рублей.