Гигантская гирлянда украсит центр Новосибирска к Новому году - ее цена свыше 2,5 млн

Новосибирск продолжают украшать к Новому году. Мэрия объявила аукцион на поставку еще 48 гирлянд-перетяжек. На закупку потратят 2,5 млн рублей.
Украшение будет светодиодным. На конце каждой нити повиснет прозрачный шар. Согласно техзаданию, новая гирлянда появится с обеих сторон дороги между улицей Свердлова и домом № 26 на Красном проспекте.
Напомним, что смарт-снежинку установят на Михайловской набережной в Новосибирске. Дизайн снежинки будет собран из детских рисунков, которые рисовали в школах. Она будет состоять из большого экрана, источника питания, 4G-модема и сенсорной панели – на это уйдет 1,7 млн рублей.