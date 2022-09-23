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Мигрант пытался завезти в Новосибирск нелегальные фены и триммеры

Сегодня, 07:53
Фото: 1MI
На таможне в аэропорту Толмачево в Новосибирске был задержан иностранец, который пытался завезти 22 килограмма незадекларированных парикмахерских инструментов, об этом сообщили в Сибирском таможенном управлении.

Нелегальную партию фенов и машинок для стрижки волос вычислили во время таможенного контроля багажа пассажира авиарейса Ташкент-Новосибирск.

Сам же пассажир рассказал, что вез инструменты для работы в салоне красоты. В итоге правоохранители возбудили на иностранца администраивное дело по статье:  недекларирование по установленной форме товаров.

Напомним, ранее депутат-контрабандист из Новосибирска купил ЛСД в Германии – он сядет на 20 лет. По версии следствия, в Интернете он купил наркотики – лизергиновую кислоту (ЛСД). Доставить запрещенные вещества Янову должны были из Германии за 206,70 евро (18 тысяч рублей). Вес наркотиков - не менее 0,0055 грамм. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Криминал#Новосибирская область#Новосибирск#2022#Уголовное дело#Полиция
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