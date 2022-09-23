Мигрант пытался завезти в Новосибирск нелегальные фены и триммеры

Напомним, ранее депутат-контрабандист из Новосибирска купил ЛСД в Германии – он сядет на 20 лет. По версии следствия, в Интернете он купил наркотики – лизергиновую кислоту (ЛСД). Доставить запрещенные вещества Янову должны были из Германии за 206,70 евро (18 тысяч рублей). Вес наркотиков - не менее 0,0055 грамм.