Напомним, на таможне в Новосибирске обнаружили письмо с наркотическими веществами. На несостоявшегося получателя завели дело, о чем стало известно 25 июля. И это не единственный подобный случай - ранее новосибирские Бони и Клайд попались на краже виски - все ради денег на наркотики.