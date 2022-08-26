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Депутат-контрабандист из Новосибирска купил ЛСД в Германии – он сядет на 20 лет

Сегодня, 10:37
Фото: 1MI

Новосибирский депутат пойдет под суд за покупку ЛСД в Германии

Уголовное дело районного депутата Романа Янова рассмотрят в суде Калининского района, о чем сообщили на сайте ведомства.

По версии следствия, Роман Янов являлся депутатом Буготакского сельсовета. В Интернете он купил наркотики – лизергиновую кислоту (ЛСД). Доставить запрещенные вещества ему должны были из Германии за 206,70 евро (18 тысяч рублей). Вес наркотиков - не менее 0,0055 грамм. 

«После этого Янов передал неустановленному лицу свои данные необходимые для отправки почтового отправления. Неустановленное лицо под видом обычного письма направило наркотическое средство почтовой связью из Федеративной Республики Германия, указав в качестве получателя Романа Янова», - передают в пресс-службе суда.

Судебное слушание пройдет 6 сентября 2022 года. Народному избраннику грозит до 20 лет лишения свободы.  

Напомним, на таможне в Новосибирске обнаружили письмо с наркотическими веществами. На несостоявшегося получателя завели дело, о чем стало известно 25 июля. И это не единственный подобный случай - ранее новосибирские Бони и Клайд попались на краже виски - все ради денег на наркотики.

#Эмилия Каплунская#Криминал#Общество#Город#Новосибирская область#2022#Суд#Новосибирск
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