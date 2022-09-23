«В период с 23 по 26 сентября в Новосибирской области пройдет выездное голосование. Члены комиссии будут выезжать в несколько районов региона, где проживают граждане ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. 27 сентября также будет организовано голосование для жителей Донбасса, которые находятся в Новосибирске», - уточнили Atas.info в Избиркоме.
Во вторник, 27 сентября, откроют четыре избирательных участка. Они будут работать в Центре молодежи «Альтаир» и в Авиационном колледже.
Напомним, о референдумах сообщил 21 сентября президент РФ Владимир Путин во время обращения к нации. Также он объявил о начале частичной мобилизации.