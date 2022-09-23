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В Новосибирской области 23 сентября началось голосование на референдумах по Донбассу

Сегодня, 06:41
Фото: atas.info
С 23 сентября в Новосибирской области началось голосование на референдумах за вхождение России в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом рассказали Atas.info в региональном избиркоме.

«В период с 23 по 26 сентября в Новосибирской области пройдет выездное голосование. Члены комиссии будут выезжать в несколько районов региона, где проживают граждане ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. 27 сентября также будет организовано голосование для жителей Донбасса, которые находятся в Новосибирске», - уточнили Atas.info в Избиркоме.

Во вторник, 27 сентября, откроют четыре избирательных участка. Они будут работать в Центре молодежи «Альтаир» и в Авиационном колледже.

Фото: Atas.info

Ул. Романова, 23, Центр молодежи «Альтаир»:

  • зарубежная участковая комиссия Луганской Народной Республики;
  • зарубежная участковая комиссия Херсонской области.

 

Красный проспект, 72, Авиационный колледж:

  • зарубежная участковая комиссия Донецкой Народной Республики;
  • зарубежная участковая комиссия Запорожской области.

Напомним, о референдумах сообщил 21 сентября президент РФ Владимир Путин во время обращения к нации. Также он объявил о начале частичной мобилизации.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Политика#Частичная мобилизация в России#Новосибирская область#Новосибирск#2022
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