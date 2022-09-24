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Новый терминал аэропорта Толмачево достроят до конца 2022 года

Сегодня, 04:08
Фото: atas.info
Первый этап строительства нового терминала аэропорта Толмачево в Новосибирске завершат до конца текущего года. Воздушная гавань станет самым крупным авиационным хабом в регионах

До конца 2022 года планируется завершить строительство нового терминала в новосибирском аэропорту Толмачево. Однако, как сообщил автор проекта, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, срок может быть сдвинут в сторону увеличения из-за проблем с поставками материалов.

После реконструкции воздушные ворота Новосибирска станут самым крупным региональным аэропортом в России, общая площадь аэровокзала составит более 100 тысяч квадратных метров, пишет агентство ТАСС.

Ранее Atas.info рассказывал, что на банкет по случаю завершения нового пассажирского терминала внутренних линий планируется потратить около 6 миллионов рублей.

 

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#Транспорт#Новосибирск#Аэропорт Толмачево#Реконструкция#Сроки
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