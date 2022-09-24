До конца 2022 года планируется завершить строительство нового терминала в новосибирском аэропорту Толмачево. Однако, как сообщил автор проекта, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, срок может быть сдвинут в сторону увеличения из-за проблем с поставками материалов.