До конца 2022 года планируется завершить строительство нового терминала в новосибирском аэропорту Толмачево. Однако, как сообщил автор проекта, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, срок может быть сдвинут в сторону увеличения из-за проблем с поставками материалов.
После реконструкции воздушные ворота Новосибирска станут самым крупным региональным аэропортом в России, общая площадь аэровокзала составит более 100 тысяч квадратных метров, пишет агентство ТАСС.
Ранее Atas.info рассказывал, что на банкет по случаю завершения нового пассажирского терминала внутренних линий планируется потратить около 6 миллионов рублей.