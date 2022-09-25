Сервис «Яндекс. Погода» прогнозирует на предстоящей неделе нулевую температуру. В воскресенье, 25 сентября последний теплый день. Температура воздуха сохраняется в пределах +16 °C.
Уже с понедельника, 26 сентября ожидается похолодание. Днем будет в пределах +6 °C, а ночью в районе +3 °C.
Снег выпадет в четверг, 29 сентября. Днем столбик термометра опустится до +3 °C, а ночью температура воздуха станет нулевая.
По данным Gismeteo, первый снег выпадет в октябре. По прогнозу месяц будет достаточно теплым, но пасмурным. Температура нулевая, а во второй половине октября придут заморозки до -6 градусов.