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Арктический холод ударит по Новосибирску после осенней жары в сентябре-2022

Сегодня, 11:12
Фото: 1MI

Похолодание до +1 и снег ожидаются в Новосибирске на неделе

В Новосибирске на смену жаре придет похолодание, о чем свидетельствуют популярные погодные сервисы.

Сервис «Яндекс. Погода» прогнозирует на предстоящей неделе нулевую температуру. В воскресенье, 25 сентября последний теплый день. Температура воздуха сохраняется в пределах +16 °C.

Уже с понедельника, 26 сентября ожидается похолодание. Днем будет в пределах +6 °C, а ночью в районе +3 °C.

Снег выпадет в четверг, 29 сентября. Днем столбик термометра опустится до +3 °C, а ночью температура воздуха станет нулевая.

По данным Gismeteo, первый снег выпадет в октябре. По прогнозу месяц будет достаточно теплым, но пасмурным. Температура нулевая, а во второй половине октября придут заморозки до -6 градусов.   

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Экология#Новосибирск#2022#Погода
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