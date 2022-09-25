Полина Гагарина сорвала овации после исполнения «Кукушки» в Новосибирске

Гагарина выступила перед новосибирцами под конец праздника. До неё на сцену выходила певица Ханна и местная кавер-группа Replay.
Сибиряков Полина Гагарина не оставила без своей известной «Колыбельной». После она сорвала бурные овации исполнением «Кукушки», а песней «Спектакль окончен» феерично завершила концерт.
Напомним, концерт Полины Гагариной на 85-летие Новосибирской области обошелся в 7 млн рублей. Ранее депутат горсовета Ростислав Антонов предложил певице частично потратить такой гонорар на помощь Донбассу.