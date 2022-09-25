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Полина Гагарина сорвала овации после исполнения «Кукушки» в Новосибирске

Сегодня, 02:47
Фото: Полина Гагарина/ВК
Концерт Полины Гагариной в честь юбилея области прошел 24 сентября на Михайловской набережной в Новосибирске. Певица потрясла публику знаменитыми песнями «Кукушка» и «Колыбельная».

Гагарина выступила перед новосибирцами под конец праздника. До неё на сцену выходила певица Ханна и местная кавер-группа Replay.

Сибиряков Полина Гагарина не оставила без своей известной «Колыбельной». После она сорвала бурные овации исполнением «Кукушки», а песней «Спектакль окончен» феерично завершила концерт.

Напомним, концерт Полины Гагариной на 85-летие Новосибирской области обошелся в 7 млн рублей. Ранее депутат горсовета Ростислав Антонов предложил певице частично потратить такой гонорар на помощь Донбассу.

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