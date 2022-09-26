Мужчина поделился, что купил билет в аквапарк за 3 тысячи рублей. Последний раз он там был несколько лет назад с тем же весом – 130 кг. Однако в этот раз кататься на горках ему не разрешили, руководствуясь тем, что вес превышает норму и конструкция может не выдержать.