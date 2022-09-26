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130-килограмовому новосибирцу не разрешили кататься на горках в аквапарке

Сегодня, 02:09
Фото: 1MI
Жителю Новосибирска с весом 130 килограммов запретили кататься на горках в аквапарке, о чем он написал на сайте отзывов «Фламп».

Мужчина поделился, что купил билет в аквапарк за 3 тысячи рублей. Последний раз он там был несколько лет назад с тем же весом – 130 кг. Однако в этот раз кататься на горках ему не разрешили, руководствуясь тем, что вес превышает норму и конструкция может не выдержать.

В итоге сибиряк пользовался лишь общим бассейном, сауной и банями, чем остался очень недоволен. Он аргументирует это тем, что некоторые посетители катаются на горках вдвоем и их общий вес также достигает 130 кг.  

Напомним, ранее тухлый кебаб и ужасный шашлык съели посетители популярного ресторана в Новосибирске. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Новосибирск#2022
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