Мужчина поделился, что купил билет в аквапарк за 3 тысячи рублей. Последний раз он там был несколько лет назад с тем же весом – 130 кг. Однако в этот раз кататься на горках ему не разрешили, руководствуясь тем, что вес превышает норму и конструкция может не выдержать.
В итоге сибиряк пользовался лишь общим бассейном, сауной и банями, чем остался очень недоволен. Он аргументирует это тем, что некоторые посетители катаются на горках вдвоем и их общий вес также достигает 130 кг.
Напомним, ранее тухлый кебаб и ужасный шашлык съели посетители популярного ресторана в Новосибирске.