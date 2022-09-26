В Новосибирске начали восстанавливать стелу героям ВОВ возле торгового центра

Напомним, что памятный знак снесли по указу городской администрации в начале августа, а на его месте хотели построить гостиницу. В связи с этим началось возмущение местных жителей, на которое и отреагировал глава Следственного комитета – он потребовал начать проверку в отношении мэра города Анатолия Локтя и отреставрировать стелу.