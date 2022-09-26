atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Новосибирске начали восстанавливать стелу героям ВОВ возле торгового центра

Сегодня, 09:14
Фото: atas.info
Стелу в честь героев Великой Отечественной войны начали восстанавливать возле ТЦ «Ройял Парк» в Новосибирске – это требовал глава СК Александр Бастрыкин. Информацию предоставил очевидец.
Сюжет
Стела

Напомним, что памятный знак снесли по указу городской администрации в начале августа, а на его месте хотели построить гостиницу. В связи с этим началось возмущение местных жителей, на которое и отреагировал глава Следственного комитета – он потребовал начать проверку в отношении мэра города Анатолия Локтя и отреставрировать стелу. 

«Рабочие приехали туда утром, когда я шел на работу – они начали подкрашивать звезду на самой верхушке. Также на месте видел мужчину, который контролировал ход работы», - сказал Егор И. 

В региональной прокуратуре отметили, что действительно стелу должны покрасить, а также в планах подготовить постамент. 

#Александр Кондратьев#Общество#Новосибирск#Стела#Памятник#Реконструкция
Подпишитесь
Срочно. Стрельба в школе Ижевска: что произошло и все официальные подробности
Сегодня, 15:46
Мобилизованный житель Новосибирска рассказал о первом дне в казарме
Сегодня, 11:01
Блогеру из Новосибирска подбросили записки с угрозами – это сделали две школьницы
Сегодня, 08:48
Вандалы разбили стекла и разграбили автомобили на ОбьГЭС в Новосибирске
Сегодня, 08:25
Военный из Тогучинского района Иван Вовк погиб на Украине
Сегодня, 08:14
Новосибирцы устроили столпотворение у транспорта после концерта Гагариной
Вчера, 15:15