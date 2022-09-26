В Новосибирске на смену теплу пришли холода. На днях синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра прогнозируют выпадение первого снега, правда, вперемешку с дождем.
В понедельник, 26 сентября день достаточно пасмурный. Температура прогрелась днем до +6 °C. Вечером будет +5 °C, а ночью +4 °C.
Во вторник, 27 сентября, дневная температура составит +3…+8 °C. Ночью столбик термометра покажет +2…+7 °C и даже местами -3 °C. Облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, ночью мокрый снег. Местами сильные порывы ветра ночью до 16 м/с.
В среду, 28 сентября, днем +2…+7 °C, ночью -4…+1 °C. Местами умеренные дожди, ночью с мокрым снегом. В отдельных районах гололедные явления. Порывы ветра до 14 м/с.
В четверг, 29 сентября, днем 0…+5, ночью 0…-5 °C. В отдельных районах небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега и гололедные явления. Порывы ветра до 13 м/с.
Напомним, арктический холод ударит по Новосибирску после осенней жары в сентябре-2022.