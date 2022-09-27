Экс-замминистра ЖКХ Нормайкина будут судить за взятки в Новосибирске

Чиновник обвиняется вместе с директором коммерческой организации в получении и дачи взяток, а также в легализации денежный средств, полученных преступным путем.
По данным следствия, с сентября по декабрь 2020 года Владимир Нормайкин получил взятку в размере 2 млн рублей. За данное «вознаграждение» он способствовал победе конкретной организации в конкурсе на строительство водозаборных скважин и станции водоподготовки в городе Карасуке.
«От директора этой же организации он получил еще 4 взятки в размерах от 200 до 300 тыс. рублей за общее покровительство по службе, заключавшееся в помощи в устранении административных препятствий по другим контрактам. В дальнейшем часть полученных денежных средств в размере 900 тыс. рублей бывший чиновник внес на банковский счет своей дочери и потратил на покупку автомобиля марки Lexus RX-300», - сообщается в ведомстве.
Свою вину чиновник признал. На его имущество наложен арест. Уголовное дело рассмотрит Заельцовский суд.
Ранее стало известно, что депутат заксобрания Владимир Лаптев задержан в Новосибирске за мошенничество на 900 тысяч рублей. Напомним, также в Новосибирске назвали шесть самых громких задержаний 2021 года, в число которых попал и чиновник.