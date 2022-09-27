Экс-замминистра ЖКХ Нормайкина будут судить за взятки в Новосибирске

Ранее стало известно, что депутат заксобрания Владимир Лаптев задержан в Новосибирске за мошенничество на 900 тысяч рублей. Напомним, также в Новосибирске назвали шесть самых громких задержаний 2021 года, в число которых попал и чиновник.