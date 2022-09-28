Напомним, что Владимира Лаптева задержали 27 сентября 2022 года. По версии следствия, работая председателем комиссии по экологии он предложил одному из знакомых коллег работать у него в качестве «призрака» – за это он получил 900 тысяч рублей на свою банковскую карту.
Политика заключили под стражу до 26 ноября 2022 года по ходатайству регионального Следственного комитета.
Лаптеву грозит до 12 лет лишения свободы за получение взятки в крупном размер, а также, если его вина будет доказана, он не сможет занимать такие должности до 10 лет или получит штраф до 4 млн рублей.