В ведомстве заявляют, что птицефабрика «Ново-Барышевская» и ОАО «Черепановский завод строительных материалов» нанесли ущерб почве на почти на 600 млн рублей. Узнать это удалось благодаря пробам земли.
Экспертиза показала, что земля возле ЗАО Птицефабрики «Ново-Барышевская» загрязнена нитратами, количество которых превышает 1,5-2 раза. Ущерб оценивается почти в 550 млн рублей.
Также на земельном участке ОАО «Черепановский завод строительных материалов» зафиксирован факт снятия и перемещения плодородного слоя почвы и нижележащих слоев. Ущерб превышает 43 млн рублей.
По результатам проверки, представление было внесено руководителям этих предприятий. К дисциплинарной ответственности привлекли 32 должностных лица, а юридические лица были оштрафованы.
Напомним, в мае 2022 года неизвестные выбросили отходы животных в Колыванском лесничестве Новосибирской области, тем самым погубив лес. Ущерб лесничеству достиг 1,5 млн рублей.