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Новосибирская птицефабрика заплатит за уничтоженную нитратами почву полмиллиарда

Сегодня, 08:23
Фото: 1MI

Птицефабрика под Новосибирском нанесла ущерб почве на 550 млн рублей

В Новосибирской области два предприятия нанесли многомиллионный ущерб почве, о чем сообщается в региональной прокуратуре.

В ведомстве заявляют, что птицефабрика  «Ново-Барышевская» и ОАО «Черепановский завод строительных материалов» нанесли ущерб почве на почти на 600 млн рублей. Узнать это удалось благодаря пробам земли.

Экспертиза показала, что земля возле ЗАО Птицефабрики «Ново-Барышевская» загрязнена нитратами, количество которых превышает 1,5-2 раза.  Ущерб оценивается почти в 550 млн рублей.

Также на земельном участке ОАО «Черепановский завод строительных материалов» зафиксирован факт снятия и перемещения плодородного слоя почвы и нижележащих слоев. Ущерб превышает 43 млн рублей.

По результатам проверки, представление было внесено руководителям этих предприятий. К дисциплинарной ответственности привлекли 32 должностных лица, а юридические лица были оштрафованы.

Напомним, в мае 2022 года неизвестные выбросили отходы животных в Колыванском лесничестве Новосибирской области, тем самым погубив лес. Ущерб лесничеству достиг 1,5 млн рублей.

#Эмилия Каплунская#Общество#Экология#Город#Новосибирск#Новосибирская область#2022
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