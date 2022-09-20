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Отходы животных погубили лес в Колыванском районе под Новосибирском

Сегодня, 09:42
Фото: 1MI
В мае 2022 года неизвестные выбросили отходы животных в Колыванском лесничестве Новосибирской области, тем самым погубив лес, о чем рассказали в прокуратуре и СУ СК по НСО.

По данным следствия, из-за причиненного ущерба погибли более 94 кубометров деревьев. Среди них были березы, осины. Ущерб лесничеству достиг 1,5 млн рублей.

По данному факту прокуратура возбудила уголовное дело. Результаты расследования уголовного дела поставлены специализированной прокуратурой под контроль.

Напомним, ранее дикого медвежонка поймали зоозащитники в лесу. Зоозащитники 19 сентября уехали на отлов медвежат, которые с начала осени держат в страхе жителей Болотнинского района Новосибирской области.

#Эмилия Каплунская#Общество#Экология#Город#Новосибирская область#2022#Уголовное дело#Лес
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