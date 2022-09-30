Море, заводы: что получит Россия с присоединением Донбасса, Запорожья и Херсона

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей. Объявят об их присоединении в состав России, а также Донецкой и Луганской Народных Республик 30 сентября, в Кремле. Смотрим, что же получит наше государство с их присоединением.

Сюжет Частичная мобилизация в России