Море, заводы: что получит Россия с присоединением Донбасса, Запорожья и Херсона

Кроме того, что море станет нашим внутренним, в России появятся два важных порта – Мариупольский и Бердянский. После восстановления Мариупольского аэропорта, наладятся проблемы с логистикой. К тому же, у портов есть большой потенциал стать морским курортом.
Для России открывается стратегический коридор в Крым. В Херсоне течет вода из Днепра, а это означает получение Крымского канала.
Эти земли называют «золотыми». Однако сейчас они не имеют никакого развития. Пока они принадлежат Украине, кроме подсолнухов и зерна там ничего не выращивают.
Предприятия давали четверть всех доходов Украины. Несмотря на то, что некоторые заводы сейчас остановлены, многие пригодятся даже в восстановлении городов, к примеру - завод «Металл Донбасса».
Напомним, что в России объявлена частичная мобилизация 21 сентября. 300 тысяч резервистов должны выйти в строй для выполнения задач специальной военной операции на Украине.