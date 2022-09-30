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Море, заводы: что получит Россия с присоединением Донбасса, Запорожья и Херсона

Сегодня, 08:39
Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей. Объявят об их присоединении в состав России, а также Донецкой и Луганской Народных Республик 30 сентября, в Кремле. Смотрим, что же получит наше государство с их присоединением.
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Азовское море

Кроме того, что море станет нашим внутренним, в России появятся два важных порта – Мариупольский и Бердянский. После восстановления Мариупольского аэропорта, наладятся проблемы с логистикой. К тому же, у портов есть большой потенциал стать морским курортом.

 

Сухопутная дорога в Крым из большой России

Для России открывается стратегический коридор в Крым. В Херсоне течет вода из Днепра, а это означает получение Крымского канала.

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Херсон и Запорожье

Эти земли называют «золотыми». Однако сейчас они не имеют никакого развития. Пока они принадлежат Украине, кроме подсолнухов и зерна там ничего не выращивают.

 

Заводы и шахты

Предприятия давали четверть всех доходов Украины. Несмотря на то, что некоторые заводы сейчас остановлены, многие пригодятся даже в восстановлении городов, к примеру - завод «Металл Донбасса».  

Напомним, что в России объявлена частичная мобилизация 21 сентября. 300 тысяч резервистов должны выйти в строй для выполнения задач специальной военной операции на Украине. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Политика#Частичная мобилизация в России#Россия#2022
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