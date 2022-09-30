Животных будут уничтожать в Коченевском и Сузунском районах с 27 сентября по аналогичную дату следующего года. В самих регионах установили карантин – там теперь лучше дикое мясо совсем не употреблять в пищу.
В Коченевском районе Новосибирской области разрешили застрелить 316 видов, из них: 173 кабана, 8 бурых медведей, 19 лисиц, 28 рысей, 70 барсуков и 18 соболей. В Сузунском районе уничтожат 130 диких животных: 5 кабанов, 21 лисицу, 3 рыси, 60 барсуков, 26 лесных куниц и 15 американских норок.
Стоит отметить, что другого выхода у властей не было, потому что вылечить всех этих животных невозможно, а они могут заразить и убить болезнью много людей. Однако с животными-смертниками запретили обращаться жестоко – они будут умирать быстро.