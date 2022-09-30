atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Сотни больных кабанов, десятки лис и медведи будут уничтожены в Новосибирской области

Сегодня, 06:26
Фото: 1MI
Региональные власти разрешили застрелить кабанов, медведей и других животных в двух районах области из-за вспышки трихинеллеза, Информацию предоставили в Минприроды НСО.

Животных будут уничтожать в Коченевском и Сузунском районах с 27 сентября по аналогичную дату следующего года. В самих регионах установили карантин – там теперь лучше дикое мясо совсем не употреблять в пищу. 

В Коченевском районе Новосибирской области разрешили застрелить 316 видов, из них: 173 кабана, 8 бурых медведей, 19 лисиц, 28 рысей, 70 барсуков и 18 соболей. В Сузунском районе уничтожат 130 диких животных: 5 кабанов, 21 лисицу, 3 рыси, 60 барсуков, 26 лесных куниц и 15 американских норок.

Стоит отметить, что другого выхода у властей не было, потому что вылечить всех этих животных невозможно, а они могут заразить и убить болезнью много людей. Однако с животными-смертниками запретили обращаться жестоко – они будут умирать быстро. 

#Александр Кондратьев#Общество#Экология#Новосибирская область#Животные#Охота#Отстрел#Заболевание#Минприроды
Подпишитесь
Отцы из Новосибирска рассказали, как проводили сыновей на СВО
Вчера, 17:42
Иностранцы заказали поджечь военкомат в Новосибирске – в ФСБ вычислили организатора
Сегодня, 09:57
В военторгах Новосибирска возник ажиотажный спрос на теплое белье и берцы
Сегодня, 08:52
Выступление Владимира Путина 30 сентября 2022 года – о чем будет речь, где смотреть
Вчера, 18:07
В новосибирском аэропорту «Толмачево» собралась толпа из-за сбоя регистрации
Сегодня, 08:26
Директора новосибирской компании обвиняют в крупном мошенничестве на 62 млн рублей
Сегодня, 11:27