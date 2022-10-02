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Квартира без окон на Петухова в Новосибирске топит соседей дождевой водой

Сегодня, 02:52
Фото: ВК/Типичная Затулинка
Жители дома по улице Петухова пожаловались на то, что соседская квартира топит их дождевой водой, так как стоит без окон. Об этом новосибирцы написали в группе «Типичная Затулинка» в соцсети «ВКонтакте».

Сам дом располагается по улице Петухова №55. Как рассказали местные жители в посте, в квартире на 5 этаже нет окон. Туда попадает дождевая вода и топит соседей снизу. К тому же, в жилище обосновались голуби, и оттуда идет неприятный запах.

По какой причине в квартире отсутствуют окна – неизвестно. Там уже давно никто не проживает, а хозяйка просто не выходит на связь, пишет автор поста.

Не менее беспокоит новосибирцев и то, что от этой квартиры может испортиться система отопления во всем доме, так как трубы просто лопнут из-за перепада температур. Сейчас сибиряки планируют самостоятельно забить окна фанерой с помощью автовышки. Перед этим они обратятся в полицию.  

Напомним, также в Кировском районе этой ночью сработала сирена со стороны завода «Восток». Местные жители проснулись в панике и позвонили в спецслужбы. В МЧС объяснили, что тревога оказалась ложная. В других районах было тихо.

#Общество#Город#Новосибирск#2022#Эмилия Каплунская
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