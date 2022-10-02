Квартира без окон на Петухова в Новосибирске топит соседей дождевой водой

Сам дом располагается по улице Петухова №55. Как рассказали местные жители в посте, в квартире на 5 этаже нет окон. Туда попадает дождевая вода и топит соседей снизу. К тому же, в жилище обосновались голуби, и оттуда идет неприятный запах.
По какой причине в квартире отсутствуют окна – неизвестно. Там уже давно никто не проживает, а хозяйка просто не выходит на связь, пишет автор поста.
Не менее беспокоит новосибирцев и то, что от этой квартиры может испортиться система отопления во всем доме, так как трубы просто лопнут из-за перепада температур. Сейчас сибиряки планируют самостоятельно забить окна фанерой с помощью автовышки. Перед этим они обратятся в полицию.
Напомним, также в Кировском районе этой ночью сработала сирена со стороны завода «Восток». Местные жители проснулись в панике и позвонили в спецслужбы. В МЧС объяснили, что тревога оказалась ложная. В других районах было тихо.