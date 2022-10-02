Квартира без окон на Петухова в Новосибирске топит соседей дождевой водой

Не менее беспокоит новосибирцев и то, что от этой квартиры может испортиться система отопления во всем доме, так как трубы просто лопнут из-за перепада температур. Сейчас сибиряки планируют самостоятельно забить окна фанерой с помощью автовышки. Перед этим они обратятся в полицию.