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В Кировском районе Новосибирска ночью прогремела сирена – местные жители в панике

Сегодня, 02:34
Фото: pixabay.com

В Кировском районе Новосибирска сработала сирена в ночь на 2 октября

В ночь на 2 октября в Новосибирске прозвенела сирена, которая напугала местных жителей. Об этом рассказали очевидцы в группе «Типичная Затулинка» в соцсети «ВКонтакте».

По словам горожан, инцидент произошел в Кировском районе. Там, среди ночи, люди услышали звуки сирены со стороны местного завода.

«Никто не слышал сирен со стороны завода "Восток"? Что у них там происходит, что среди ночи 5 минут тревога выла?» - написал автор поста. 
«Я позвонила в службу, сказали что полиция уже разбирается. Сказали не паниковать и ничего серьезного нет. Так бы всех оповестили. Но было страшно проснуться среди ночи» - рассказала Atas.info девушка, проживающая в Кировском районе.

В ГУ МЧС данный факт подтвердили. В ведомстве уточнили, что произошло ложное срабатывание сирены. Напомним, ранее новосибирцев напугала ракета в небе после объявления мобилизации в России.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#2022
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