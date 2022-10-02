В Кировском районе Новосибирска сработала сирена в ночь на 2 октября

В ночь на 2 октября в Новосибирске прозвенела сирена, которая напугала местных жителей. Об этом рассказали очевидцы в группе «Типичная Затулинка» в соцсети «ВКонтакте».