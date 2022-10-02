В Кировском районе Новосибирска сработала сирена в ночь на 2 октября

По словам горожан, инцидент произошел в Кировском районе. Там, среди ночи, люди услышали звуки сирены со стороны местного завода.
«Никто не слышал сирен со стороны завода "Восток"? Что у них там происходит, что среди ночи 5 минут тревога выла?» - написал автор поста.
«Я позвонила в службу, сказали что полиция уже разбирается. Сказали не паниковать и ничего серьезного нет. Так бы всех оповестили. Но было страшно проснуться среди ночи» - рассказала Atas.info девушка, проживающая в Кировском районе.
В ГУ МЧС данный факт подтвердили. В ведомстве уточнили, что произошло ложное срабатывание сирены. Напомним, ранее новосибирцев напугала ракета в небе после объявления мобилизации в России.