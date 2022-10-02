Пьяный рыбак упал в воду и не мог выбраться на берег в Новосибирске

Инцидент произошел ночью, 1 октября в Ленинском районе. Мужчина 1966 года рождения отправился на рыбалку в акватории реки Обь.
Спасателям позвонили из скорой помощи. Врачи объяснили, что новосибирец упал в воду в районе улицы Заобская. Самостоятельно выбраться он не может, так как находится в сильном алкогольном опьянении.
В итоге сотрудники МАСС доставили бедолагу на берег с небольшого острова. Его передали бригаде скорой помощи. Напомним, ранее запутавшуюся в проводах собаку достали из колодца спустя неделю в Новосибирске.