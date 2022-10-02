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Пьяный рыбак упал в воду и не мог выбраться на берег в Новосибирске

Сегодня, 04:52
Фото: 1MI
Рыбак из Новосибирска напился и упал в воду реки Обь, о чем рассказали в группе «МАСС» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел ночью, 1 октября в Ленинском районе. Мужчина 1966 года рождения отправился на рыбалку в акватории реки Обь.

Спасателям позвонили из скорой помощи. Врачи объяснили, что новосибирец упал в воду в районе улицы Заобская. Самостоятельно выбраться он не может, так как находится в сильном алкогольном опьянении.

В итоге сотрудники МАСС доставили бедолагу на берег с небольшого острова. Его передали бригаде скорой помощи. Напомним, ранее запутавшуюся в проводах собаку достали из колодца спустя неделю в Новосибирске. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Происшествия#Город#Новосибирск#2022
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