Запутавшуюся в проводах собаку достали из колодца спустя неделю в Новосибирске

Напомним, ранее стало известно, что собака провалилась в глубокий коллектор в Новосибирске. Зоозащитники поделились, что пес исцарапал всю бетонную стену, так как пытался выбраться наружу. В итоге спасенную собаку отвезли в клинику на обследование.