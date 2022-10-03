Тату-салоны стали пользоваться большим спросом – количество клиентов с 21 сентября 2022 года увеличилось на 20%. Такой приток клиентов случился после объявления частичной мобилизации.
Самая популярная тату — группа крови. Набивают чаще всего. Помимо практически ценного есть уклон в философское осмысление. Например, знак бесконечности, „Думай о смерти“ на латыни, фраза „Всегда вместе“. Из образов у парней с повестками популярны супергерои Марвел и Танос — бог смерти. Мы понимаем, что человек о чем-то мечтал и хочет быстро мечту реализовать. Относимся с уважением, - сказала владелица Alpha.Tattoo для НН.
Раньше на обдумывание эскиза уходила минимум неделя, а сейчас многие приходят со словами, что нужно быстро из-за того, что пришла повестка.