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Мода на татуировки у мобилизованных в Новосибирске в октябре 2022: что набивают герои

Сегодня, 10:31
Фото: Alpha.Tatto / ВК
Мобилизованные мужчины из Новосибирска начали набивать татуировки перед отправкой на Украину – они любят наносить на кожу группу крови, знак бесконечности, супергероев и любимые фразы.

Тату-салоны стали пользоваться большим спросом – количество клиентов с 21 сентября 2022 года увеличилось на 20%. Такой приток клиентов случился после объявления частичной мобилизации. 

Самая популярная тату — группа крови. Набивают чаще всего. Помимо практически ценного есть уклон в философское осмысление. Например, знак бесконечности, „Думай о смерти“ на латыни, фраза „Всегда вместе“. Из образов у парней с повестками популярны супергерои Марвел и Танос — бог смерти. Мы понимаем, что человек о чем-то мечтал и хочет быстро мечту реализовать. Относимся с уважением, - сказала владелица Alpha.Tattoo для НН

Раньше на обдумывание эскиза уходила минимум неделя, а сейчас многие приходят со словами, что нужно быстро из-за того, что пришла повестка. 

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