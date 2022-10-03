atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Травников поручил улучшить условия в пунктах сбора мобилизованных в Новосибирске

Сегодня, 05:07
Фото: Правительство НСО
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил улучшить бытовые условия в пункте сбора мобилизованных. Об этом он заявил на оперативном совещании в правительстве 3 октября.

По словам Травникова, нужно продолжать обустраивать инфраструктуру пункта, в которых проживают граждане, призванные во время частичной мобилизации в России. Особенно проблема сохраняется на полигоне в Шилово, куда продолжают прибывать резервисты из других сибирских регионов.

«Проделан большой объем работ по обустройству палаточного городка, казарменных помещений, по решению многих организационных, бытовых вопросов. [...] Нам останавливаться нельзя, есть ряд бытовых вопросов, которые нужно решить. Попрошу активно продолжить обустройство и палаточных городков, и казарм, и других помещений, чтобы сделать их максимально удобными для проживания в период слаживания подразделений», – подчеркнул Андрей Травников.

Ранее мэрия Красноярска проверила, как живут резервисты в Новосибирске. Визит был направлен на проверку условий проживания мобилизованных красноярцев, так как до этого поднимался вопрос о плохом размещении. 

Напомним, что скандальный телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире жестоко раскритиковал ошибки новосибирских военкоматов и условия размещения мобилизованных в Новосибирске. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Спецоперация#Частичная мобилизация в России#Новосибирск#2022#Частичная мобилизация#Армия
Подпишитесь
Травников объявил об окончании первого этапа частичной мобилизации
Сегодня, 10:42
Бывший мэр Бердска Шестернин стал новым главой минприроды Новосибирской области
Сегодня, 10:23
Пункт для консультаций мобилизованных откроют в Новосибирске с 3 октября
Сегодня, 08:51
Звание Героя России посмертно присвоили офицеру из Новосибирска Александру Ефимову
Сегодня, 08:28
Повестка на частичную мобилизацию – военкомат разъяснил, где могут вручить
Вчера, 16:01
Суд по делу уборщицы, нашедшей сумку с 7 млн в Новосибирске, отказал в эксперименте
Сегодня, 09:36