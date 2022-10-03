Травников поручил улучшить условия в пунктах сбора мобилизованных в Новосибирске

По словам Травникова, нужно продолжать обустраивать инфраструктуру пункта, в которых проживают граждане, призванные во время частичной мобилизации в России. Особенно проблема сохраняется на полигоне в Шилово, куда продолжают прибывать резервисты из других сибирских регионов.
«Проделан большой объем работ по обустройству палаточного городка, казарменных помещений, по решению многих организационных, бытовых вопросов. [...] Нам останавливаться нельзя, есть ряд бытовых вопросов, которые нужно решить. Попрошу активно продолжить обустройство и палаточных городков, и казарм, и других помещений, чтобы сделать их максимально удобными для проживания в период слаживания подразделений», – подчеркнул Андрей Травников.
Ранее мэрия Красноярска проверила, как живут резервисты в Новосибирске. Визит был направлен на проверку условий проживания мобилизованных красноярцев, так как до этого поднимался вопрос о плохом размещении.
Напомним, что скандальный телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире жестоко раскритиковал ошибки новосибирских военкоматов и условия размещения мобилизованных в Новосибирске.