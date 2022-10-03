Травников поручил улучшить условия в пунктах сбора мобилизованных в Новосибирске

По словам Травникова, нужно продолжать обустраивать инфраструктуру пункта, в которых проживают граждане, призванные во время частичной мобилизации в России. Особенно проблема сохраняется на полигоне в Шилово, куда продолжают прибывать резервисты из других сибирских регионов.