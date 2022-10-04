Новосибирский метрополитен проводит ремонт эстакады метромоста

Первый этап по остеклению и ремонту бетона выполнен. В настоящее время идет работа по пропитке бетонных конструкций, снятию щитов, которые были вместо стекол.
Специалист пожаловался журналистам, что вандалы могут выбить все стекла – они делают это специально из парковой зоны. Толщина новых стекол – 6 мм, поэтому они точно не защищены от ударов камнями.
Стоит отметить, что на первый этап ушло 14 млн рублей – это за вставку стекол, а второй этап остекления выйдет на 17.1 млн рублей. Всего предстоит заменить порядка 400 стекол.