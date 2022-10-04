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Новосибирский метрополитен проводит ремонт эстакады метромоста

Сегодня, 11:11
Фото: 1MI
Рабочие начали менять стеклопакеты на знаменитом метромосту в Новосибирске – на это уйдет более 30 млн рублей. Информацию предоставил НГС заместитель главного инженера Новосибирского метрополитена Максим Серебренников.

Первый этап по остеклению и ремонту бетона выполнен. В настоящее время идет работа по пропитке бетонных конструкций, снятию щитов, которые были вместо стекол.

Специалист пожаловался журналистам, что вандалы могут выбить все стекла – они делают это специально из парковой зоны. Толщина новых стекол –  6 мм, поэтому они точно не защищены от ударов камнями. 

Стоит отметить, что на первый этап ушло 14 млн рублей – это за вставку стекол, а второй этап остекления выйдет на 17.1 млн рублей. Всего предстоит заменить порядка 400 стекол. 

#Александр Кондратьев#Город#Общество#Новосибирск#Метро#Метромост#Стекла#Вандалы
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