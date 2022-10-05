Глава Краснозёрского района Оксана Семенова опровергла обыски в администрации

Об обысках рассказал общественник Владимир Кириллов. Он заявил, что сотрудники правоохранительных органов в форме и масках работали в кабинете администрации. Сама Оксана Семенова уточнила «НГС», что силовики прибыли не с обысками, а для изучения документации по теме ЖКХ.