Глава Краснозёрского района Оксана Семенова опровергла обыски в администрации

Об обысках рассказал общественник Владимир Кириллов. Он заявил, что сотрудники правоохранительных органов в форме и масках работали в кабинете администрации. Сама Оксана Семенова уточнила «НГС», что силовики прибыли не с обысками, а для изучения документации по теме ЖКХ.
«Конечно, неприятная ситуация. Они приехали, потому что у нас концессионер заходит к нам по ЖКХ. Поэтому они (ФСБ. — Прим. ред.) хотели проверить документы именно по этому моменту. Но в мой кабинет они не заходили, меня даже не опрашивали. Взяли документы — попросили сделать копии — у заместителя по ЖКХ и уточнили ряд вопросов у заместителя по правовым вопросам», — рассказала Семёнова журналистам.
Также глава района подытожила, что представители администрации предоставили правоохранителям все необходимые документ и копии. После чего люди в форме уехали.
Напомним, что общественник связывает череду увольнений глав муниципальных образований Краснозерского района с методами управления, которые практикует глава района Оксана Семенова. Кириллов утверждает, что сменилось порядка 70% руководящего состава муниципалитетов.