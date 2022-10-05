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Глава Краснозёрского района Оксана Семенова опровергла обыски в администрации

Сегодня, 03:42
Фото: Владимир Кириллов
4 октября в здание администрации Краснозерского района Новосибирской области прибыли сотрудники правоохранительных органов. Глава района Оксана Семенова опровергла факт обысков, но все же работа силовиков с документами была.

Об обысках рассказал общественник Владимир Кириллов. Он заявил, что сотрудники правоохранительных органов в форме и масках работали в кабинете администрации. Сама Оксана Семенова уточнила «НГС», что силовики прибыли не с обысками, а для изучения документации по теме ЖКХ.

«Конечно, неприятная ситуация.  Они приехали, потому что у нас концессионер заходит к нам по ЖКХ. Поэтому они (ФСБ. — Прим. ред.) хотели проверить документы именно по этому моменту. Но в мой кабинет они не заходили, меня даже не опрашивали. Взяли документы — попросили сделать копии — у заместителя по ЖКХ и уточнили ряд вопросов у заместителя по правовым вопросам», — рассказала Семёнова журналистам.

Также глава района подытожила, что представители администрации предоставили правоохранителям все необходимые документ и копии. После чего люди в форме уехали. 

Напомним, что общественник связывает череду увольнений глав муниципальных образований Краснозерского района с методами управления, которые практикует глава района Оксана Семенова. Кириллов утверждает, что сменилось порядка 70% руководящего состава муниципалитетов.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Новосибирская область#2022#Полиция#Обыск
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