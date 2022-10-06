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Активист из Новосибирска связал Хэллоуин со стрельбой в школе Ижевска

Сегодня, 04:46
Фото: 1MI
Православный активист Иван Квасницкий из Новосибирска заявил, что трагедия, произошедшая в школе Ижевска, связана с празднованием Хэллоуина в России.

По словам Ивана Квасницкого, праздник, пришедший к нам с Запада, негативно влияет на детей и подростков. Он раскритиковал проведение вечеринки в барах, которые посвящают Хэллоуину. Общественник считает, что пропаганда культа смерти является признаком сатанизма и никакого отношения к российской культуре и традициям это не имеет.

Также новосибирец уверен, что в школах и других молодежных объединениях стоит отменить праздник. Подобное мероприятие могло стать причиной трагедии и в учебном заведении Ижевска.

«Неделю назад произошло событие, которое напрямую, по нашему мнению, связано с сатанизмом. В Ижевске сумасшедший, который, очевидно, был «заряжен» через интернет, пошёл убивать людей. Уверяем, что у Хэллоуина и идеологии ижевского убийцы один корень – сатанизм», — заявил активист в беседе с Сиб.фм.

Напомним, что праздник Хэллоуин по традиции отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Новосибирск#Россия#2022#Праздник
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