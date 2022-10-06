По словам Ивана Квасницкого, праздник, пришедший к нам с Запада, негативно влияет на детей и подростков. Он раскритиковал проведение вечеринки в барах, которые посвящают Хэллоуину. Общественник считает, что пропаганда культа смерти является признаком сатанизма и никакого отношения к российской культуре и традициям это не имеет.