По словам Ивана Квасницкого, праздник, пришедший к нам с Запада, негативно влияет на детей и подростков. Он раскритиковал проведение вечеринки в барах, которые посвящают Хэллоуину. Общественник считает, что пропаганда культа смерти является признаком сатанизма и никакого отношения к российской культуре и традициям это не имеет.
Также новосибирец уверен, что в школах и других молодежных объединениях стоит отменить праздник. Подобное мероприятие могло стать причиной трагедии и в учебном заведении Ижевска.
«Неделю назад произошло событие, которое напрямую, по нашему мнению, связано с сатанизмом. В Ижевске сумасшедший, который, очевидно, был «заряжен» через интернет, пошёл убивать людей. Уверяем, что у Хэллоуина и идеологии ижевского убийцы один корень – сатанизм», — заявил активист в беседе с Сиб.фм.
Напомним, что праздник Хэллоуин по традиции отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября.