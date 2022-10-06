Травников отмечает 5-летие на посту губернатора Новосибирской области

«Вплоть до 2017 года у нас инвестиции топтались на месте. Сейчас у нас рост по сравнению с концом 2017 года рост инвестиции выросли практически в два раза, – цитирует исполнительного директора Союза строителей Новосибирской области Виктора Мокровицкого Сиб.фм. – Все эти большие стройки: ледовый дворец, перинатальный центр, СКИФ и многие другие примеры. Понятно, что это все проекты федерального уровня, но за каждым из них губернаторская работа».