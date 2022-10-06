Травников отмечает 5-летие на посту губернатора Новосибирской области

Карьера Андрея Травникова складывалась постепенно – работа на комбинате, гендиректор, зам мэра, зам губернатора, мэр Вологды. С последнего поста его прислали из Москвы в столицу Сибири в качестве врио губернатора Новосибирской области. Кадровый выбор Президента РФ Владимира Путина удивил местные элиты. Но открыто возражать не решился никто. А уже через год, в 2018-м назначенец президента одержал уверенную победу на досрочных выборах губернатора.
Все пять лет при Травникове экономика области последовательно развивается. ВРП региона вырос более чем полтора раза – с 1,15 трлн рублей до 1,8 трлн рублей. Среди субъектов СФО по объему инвестиций в основной капитал Новосибирская область стабильно занимает 4 место после Красноярского края, Иркутской и Кемеровской областей и формирует порядка 13% всех инвестиций округа. В 2022 году объем инвестиций в основной капитал превысил уровень 2017 года в 1,9 раза (в абсолютных ценах).
«Вплоть до 2017 года у нас инвестиции топтались на месте. Сейчас у нас рост по сравнению с концом 2017 года рост инвестиции выросли практически в два раза, – цитирует исполнительного директора Союза строителей Новосибирской области Виктора Мокровицкого Сиб.фм. – Все эти большие стройки: ледовый дворец, перинатальный центр, СКИФ и многие другие примеры. Понятно, что это все проекты федерального уровня, но за каждым из них губернаторская работа».
Однако масштабные концессии, которые реализуются с участием московской бизнес-группы ВИС при Травникове, не вполне однозначно воспринимаются общественностью и депутатским корпусом. В том числе и самая крупная из них - это строительство четвертого «Центрального» моста через реку Обь.
Реализация концессии по строительству 7-ми поликлиник затягивается и дорожает. Концессия находится под огнем критики депутатов Законодательного собрания. А концессия на строительство двух мусоросортировочных заводов с компанией «Экология-Новосибирск», входящей в группу ВИС, и вовсе была расторгнута весной 2022 года.
Еще один крупный инвестиционный проект при губернаторе Травникове близится к завершению – это строительство новой ледовой арены (ЛДС). Реализация этого проекта также не обошлась без проблем из-за срывов сроков сдачи. Недавно в правительстве РФ назвали причины: ошибки в проектных документах, непредусмотренные работы и проблемы с поставками материалов. Не смотря на эти факты, даже критикам проекта очевидно, что в ближайшие месяцы новая арена примет первые хоккейные матчи чемпионата КХЛ.