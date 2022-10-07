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70-летие Путина: самые необычные подарки новосибирцев президенту

Сегодня, 01:10
Фото: atas.info
Пимокат Иван Лапин свалял валенки с портретом Владимира Путина
Президент Владимир Путин сегодня, 7 октября, отмечает день рождения. В 2022 году российскому лидеру исполняется 70 лет. А пока юбиляр, глава нашего государства принимает поздравления, редакция Atas.info вспомнит, какими способами новосибирцы выражали безумную любовь к нему.

«Он нам как отец»: валенки с портретом Путина от пимоката Ивана Лапина

Известный в Новосибирске пимокат и владелец Музея истории сибирского валяния «Дом пимоката» Иван Лапин необычным способом выразил уважение и любовь к президенту. Он свалял валенки с изображением Владимира Путина.

Мастер славится своими неординарными и даже уникальными видами валенок. В его магазинчике-музее можно найти валяные из овечьей шерсти кеды, ботильоны и сапожки на каблуках. Купить можно практически всё, но только не валенки с президентом РФ. «Такое не для того, что носить на ногах. Никому нельзя – это экспонат!», - твердо заявляет Иван Лапин.

Валенки хранятся в музее на видном месте
Фото: Атас.инфо
«Когда Владимир Владимирович пришел к власти, россияне насторожились, его же никто не знал тогда. После инцидента с подлодкой «Курск» в 2000 году произошел переломный момент. Президент начал делать шаги для блага России, для её развития. Ему пришлось поднимать страну, которая ему в таком виде досталась, буквально разорванная в клочья. И тогда я проникся к нему и попросил художницу, чтобы она сделала портрет президента на валенках, которые я свалял», - рассказал Atas.info историю знаменитых валенок пимокат Лапин.

Мастер рассказал, что посетители Музея всегда обращают внимание на валенки с главой государства. Одни возмущаются, другие восхищаются.

«Знаете, я таким людям отвечаю, как в советском фильме «Вор» - отец он мой. Считаю, что у Владимира Владимировича можно много чему научиться, он отец нашей страны. Он как гроссмейстер, знает все шаги и куда они по итогу ведут. Даже нынешняя ситуация приведет к грандиозному успеху, это я в это искренне верю», - заключил Иван Лапин.

«Мой Путин» - песня от певицы Машани из Новосибирска, посвященная президенту России

Фото: YouTube

В 2015 году интернет взорвал клип на песню «Мой Путин» от жительницы Новосибирска Марии Якушевой (Машани). Девушка через музыкальные строки призналась Владимиру Путину в любви: «да ты же Путин, мой милый Путин. Я быть с тобой хочу».

Сибирячка спела о любви к президенту и России в платье цвета флага страны (триколора). Этот клип запомнился россиянам и собрал около 26 тысяч просмотров.

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Фееричный подарок: лазерное шоу от горожан для Владимира Путина в день его визита в Новосибирск

В феврале 2018 года состоялся долгожданный визит в Новосибирск президента Владимира Путина. К его приезду тщательно готовились власти региона, и как оказалось ещё и горожане.

Несколько неравнодушных и патриотичных новосибирцев придумали яркую и торжественную встречу с главой государства. Они устроили для него светопреставление на стене жилого дома.

Лазерное шоу никак не относилось к политике. На стене красовались различные образы – самолеты, животные, растения.

 

Президент Владимир Путин в Новосибирске на открытии Бугринского моста. 2014 год.
Фото: kremlin.ru

Песня про пособия в знак благодарности президенту за заботу

Бывали случаи, когда жители Новосибирской области засыпали Путина не только словам любви, но и благодарности. Так в 2021 году одна сибирячка Яна Рыбакова посвятила президенту еще одну песню из-за назначенных российским семьям детских пособий.

Молодая мама не стала просить деньги у лидера страны, как некоторые россияне. Она просто поблагодарила его за финансовую помощь.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. В этом году отпразднует 70-летний юбилей. Пресс-секретарь Дмитрий Песков уже сообщил, что глава государства отметит День рождения за работой. Однако поздравительные мероприятия из-за этого не отменяются, а активно готовятся.

Так Рамзан Кадыров уже объявил об открытии в Чечне в честь президента Центра олимпийской подготовки по дзюдо.

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