Президент Владимир Путин сегодня, 7 октября, отмечает день рождения. В 2022 году российскому лидеру исполняется 70 лет. А пока юбиляр, глава нашего государства принимает поздравления, редакция Atas.info вспомнит, какими способами новосибирцы выражали безумную любовь к нему.

«Он нам как отец»: валенки с портретом Путина от пимоката Ивана Лапина

«Мой Путин» - песня от певицы Машани из Новосибирска, посвященная президенту России

Фееричный подарок: лазерное шоу от горожан для Владимира Путина в день его визита в Новосибирск