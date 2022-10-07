Известный в Новосибирске пимокат и владелец Музея истории сибирского валяния «Дом пимоката» Иван Лапин необычным способом выразил уважение и любовь к президенту. Он свалял валенки с изображением Владимира Путина.
Мастер славится своими неординарными и даже уникальными видами валенок. В его магазинчике-музее можно найти валяные из овечьей шерсти кеды, ботильоны и сапожки на каблуках. Купить можно практически всё, но только не валенки с президентом РФ. «Такое не для того, что носить на ногах. Никому нельзя – это экспонат!», - твердо заявляет Иван Лапин.
«Когда Владимир Владимирович пришел к власти, россияне насторожились, его же никто не знал тогда. После инцидента с подлодкой «Курск» в 2000 году произошел переломный момент. Президент начал делать шаги для блага России, для её развития. Ему пришлось поднимать страну, которая ему в таком виде досталась, буквально разорванная в клочья. И тогда я проникся к нему и попросил художницу, чтобы она сделала портрет президента на валенках, которые я свалял», - рассказал Atas.info историю знаменитых валенок пимокат Лапин.
Мастер рассказал, что посетители Музея всегда обращают внимание на валенки с главой государства. Одни возмущаются, другие восхищаются.
«Знаете, я таким людям отвечаю, как в советском фильме «Вор» - отец он мой. Считаю, что у Владимира Владимировича можно много чему научиться, он отец нашей страны. Он как гроссмейстер, знает все шаги и куда они по итогу ведут. Даже нынешняя ситуация приведет к грандиозному успеху, это я в это искренне верю», - заключил Иван Лапин.
В 2015 году интернет взорвал клип на песню «Мой Путин» от жительницы Новосибирска Марии Якушевой (Машани). Девушка через музыкальные строки призналась Владимиру Путину в любви: «да ты же Путин, мой милый Путин. Я быть с тобой хочу».
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