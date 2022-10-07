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Проезд Энергетиков в Новосибирске перекроют до 11 октября

Сегодня, 05:36
Фото: Эмилия Губарева
В Новосибирске закроют проезд по части улицы Энергетиков в связи с ремонтом, о чем сообщили в ГИБДД по региону.

Ограничения начнут действовать в ночное время с 8 октября по 11 октября. На участке улицы проводят ремонт по сбору и монтажу металлических балок пролетного строения моста.

Объехать перекрытый проезд с 23 до 5 утра можно по улицам Большой, 2-й Станционной, Ватутина, Котовского и Октябрьскому мосту. Водителей просят быть внимательными и руководствоваться временными дорожными знаками.

Напомним, что реконструкцию улицы Кедровой завершат в Новосибирске в 2022 году. Также мост через реку Ельцовка-1 закроют в Новосибирске до 11 октября. На объекте проведут ремонтные работы. 

#Эмилия Каплунская#Город#Общество#Новосибирск#2022
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