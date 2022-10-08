Напомним, что на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова в 06:00 утра по крымскому времени произошел подрыв фуры, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) подтвердил, что на мосту произошел теракт со взрывом, который привел к пожару железнодорожного состава с топливом. В 10:15 пожарные ликвидировали открытое горение состава с дизельным топливом.По оценке региональных властей, визуально одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела.
Движение на обеих частях моста закрыли, а взамен предоставят паромные переправы при улучшении погодных условий.Работать будут как минимум четыре парома.
Глава Севастополя Михаил Развожаев попросил местных жителей не паниковать и не скупать весь бензин с продуктами, потому что всего на полуострове хватает и будут организованы еще поставки.
Аксенов также поручил руководителям санаториев и гостиниц продлить проживание гостей и пообещал компенсировать затраты, пока не решится проблема с возвратом отдыхающих в свои регионы.
Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб от взрыва и пожара на Крымском мосту в 200-500 млн рублей, но суммы могут быть иными, пока полностью не уточнен ущерб мосту специалистами.
Следком отмечает, что взорвавшийся на Крымском мосту грузовик принадлежал жителю Краснодарского края. Но ряд СМИ уточняют, что тот продал свой грузовик неизвестному мужчине, который не стал его переписывать на себя.
По предварительным данным, в результате теракта погибли три человека – их машины находятся в море, но достать пока невозможно из-за плохой погоды.Все они — пассажиры легкового автомобиля, который ехал рядом с грузовиком. Из воды уже достали тела двух человек — это мужчина и женщина. Их личности пока не установили. Поиски третьего пассажира продолжаются.
Поезда по Крымскому мосту запустят уже сегодня в 20:00 по Москве, заявляет Минтранс РФ. При этом для них обеспечат полную безопасность, чтобы не произошло новых диверсий.
Председатель госсовета Крыма Владимир Константинов обвинил во взрыве на мосту Украину. По его словам, украинские вандалы сумели дотянуться своими окровавленными руками до Крымского моста. Он считает, что в причинах происшествия разберутся, а повреждения оперативно будут восстановлены.
Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с подрывом на Крымском мосту. На место выехали криминалисты, но статья, по которой заведено дело, не уточняется.
Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в «Твиттере»: «Крым. Мост. Начало» – это восприняли, как намек на причастность Украины к произошедшему.
Радость после теракта на Крымском мосту выразило и Министерство обороны Украины – они написали в своем Telegram-канале: «Ракетный крейсер «Москва» и Керченский мост – два печально известных символа российской власти в Крыму – исчезли. Что дальше, русские?».
В связи с этим многие военкоры и эксперты предполагают, что к этому все таки приложили руки украинские нацисты, чтобы таким образом подорвать рейтинг российский войск и защиты.
Президент Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий. В ее состав войдут главы Краснодарского края и Крыма, представители Росгвардии, ФСБ, МВД.
Главы Минтранса и МЧС выехали на место происшествия. В это время глава Крыма Аксенов координирует работу по тушению пожара. На месте происшествия находится его заместитель Игорь Михайличенко.
Правительственную комиссию после подрыва на Крымском мосту возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин – в состав комиссии также вошли представители Минтранса, МЧС, Минстроя, Росморречфлота, Росавтодора, Росжилдора, Росгвардии, МВД и ФСБ, главы Краснодарского края и Республики Крым.
Напомним, что украинские власти неоднократно угрожали подорвать Крымский мост, с учетом этой угрозы была выстроена российская защита и ПВО. Мост построили в 2019 году за 220 млрд рублей – там было обустроено железнодорожное движение, движение грузовых и гражданских автомобилей.