По предварительным данным, в результате теракта погибли три человека – их машины находятся в море, но достать пока невозможно из-за плохой погоды.Все они — пассажиры легкового автомобиля, который ехал рядом с грузовиком. Из воды уже достали тела двух человек — это мужчина и женщина. Их личности пока не установили. Поиски третьего пассажира продолжаются.