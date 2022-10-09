Бывший вице-мэр Новосибирска Ксензов прокомментировал взрыв на Крымском мосту

Взрыв прогремел в 6 утра после преднамеренного подрыва грузовика на мосту. В результате ЧП там обрушилось два пролета автомобильной дороги, и загорелись 7 цистерн с топливом железнодорожного состава.
К произошедшему остался неравнодушен и бывший вице-мэр столицы Сибири. Ранее Ксензов занимал и должность заместителя министра транспорта Крыма.
Политик и его коллеги контролировали строительство трассы и подходов к мосту со стороны республики Крым. Ксензов уверен, что виновников найдут, а мост восстановят быстро, пишет НГС.
В настоящий момент налажено паромное сообщение с Крымом. Также восстановлено железнодорожное сообщение и частично автомобильное.
Напомним, что Крымский мост 8 октября взорвали при помощи расположенной в фуре мощной бомбы – этот теракт могли совершить украинские нацисты. Что известно о происшествии и погибших на данный момент – в материале Atas.info.