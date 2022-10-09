atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

О ситуации в Крыму после подрыва моста рассказали туристы из Новосибирска

Сегодня, 04:01
Фото: Крымская история / ВК
8 октября был подорван Крымский мост. В связи с этим ЧП, туристы из Новосибирска рассказали о ситуации в Крыму.

По словам туристов из столицы Сибири, особой паники в Крыму нет. Единственное, выезд стал очень проблематичным. Десятки машин стоят в очередях на АЗС.

Сибирячка Наталья рассказала Сиб.фм, что она с семьей отдыхает в санатории. Покидать территорию раньше 16 октября они не планируют.

«Шоссе Ялтинское и на Алушту стоят. Мы приняли решение пока ждать, не будем поддаваться никакой панике, будем пережидать», — говорит Наталья.

Напомним, что Крымский мост 8 октября взорвали при помощи расположенной в фуре мощной бомбы – этот теракт могли совершить украинские нацисты. Что известно о происшествии и погибших на данный момент – в материале Atas.info.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#2022#Теракт#Взрыв#Крымский мост
Подпишитесь
Затмение Солнца увидят новосибирцы 25 октября 2022
Вчера, 12:00
Генерал Суровикин из Новосибирска возглавил группировку войск спецоперации на Украине
Сегодня, 15:45
Поезд Деда Мороза прибудет в Новосибирск 24 ноября 2022
Сегодня, 17:58
Жительница Новосибирска стала «Миссис Мира» на конкурсе красоты в Баку
Вчера, 19:03
Туристам из Новосибирска в Крыму оплатят отели после взрыва Крымского моста
Вчера, 16:52
Известный артист Иван Ромашко скончался на 93-м году жизни в Новосибирске
7 октября, 13:27