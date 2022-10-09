О ситуации в Крыму после подрыва моста рассказали туристы из Новосибирска

По словам туристов из столицы Сибири, особой паники в Крыму нет. Единственное, выезд стал очень проблематичным. Десятки машин стоят в очередях на АЗС.
Сибирячка Наталья рассказала Сиб.фм, что она с семьей отдыхает в санатории. Покидать территорию раньше 16 октября они не планируют.
«Шоссе Ялтинское и на Алушту стоят. Мы приняли решение пока ждать, не будем поддаваться никакой панике, будем пережидать», — говорит Наталья.
Напомним, что Крымский мост 8 октября взорвали при помощи расположенной в фуре мощной бомбы – этот теракт могли совершить украинские нацисты. Что известно о происшествии и погибших на данный момент – в материале Atas.info.