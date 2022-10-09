Общественник из Новосибирска получил повестку «До особого распоряжения»

По словам члена общественного совета при минтрансе региона, первую повестку он получил в отделе кадров – прямо на работе. После прихода в военкомат, ему выдали вторую повестку, где вместо даты и времени прибытия было написано «До особого распоряжения».
«Моя военно-учетная специальность - командир отделения коротковолновых передающих радиоустройств. В армии служил», - рассказал Михаил Мезенцев «АиФ-Новосибирск».
Общественник рассказал, что в военном комиссариате ему не объяснили данную формулировку. В настоящий момент 47-летний новосибирец продолжает работать.
Напомним, что омбудсмен получила 98 жалоб на частичную мобилизацию в Новосибирске. Шалабаева отметила, что многие прошения были связаны с военкомами, которые якобы совершали ошибки с повестками. На это и другое чаще жаловались родные призывников. От самих мужчин приходило только 5 обращений.