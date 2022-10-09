Общественник из Новосибирска получил повестку «До особого распоряжения»

Напомним, что омбудсмен получила 98 жалоб на частичную мобилизацию в Новосибирске. Шалабаева отметила, что многие прошения были связаны с военкомами, которые якобы совершали ошибки с повестками. На это и другое чаще жаловались родные призывников. От самих мужчин приходило только 5 обращений.