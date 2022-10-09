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Общественник из Новосибирска получил повестку «До особого распоряжения»

Сегодня, 04:47
Фото: atas.info
Новосибирский общественник Михаил Мезенцев получил повестку «До особого распоряжения».

По словам члена общественного совета при минтрансе региона, первую повестку он получил в отделе кадров – прямо на работе. После прихода в военкомат, ему выдали вторую повестку, где вместо даты и времени прибытия было написано «До особого распоряжения».

«Моя военно-учетная специальность - командир отделения коротковолновых передающих радиоустройств. В армии служил», - рассказал Михаил  Мезенцев «АиФ-Новосибирск».

Общественник рассказал, что в военном комиссариате ему не объяснили данную формулировку. В настоящий момент 47-летний новосибирец продолжает работать.

Напомним, что омбудсмен получила 98 жалоб на частичную мобилизацию в Новосибирске. Шалабаева отметила, что многие прошения были связаны с военкомами, которые якобы совершали ошибки с повестками. На это и другое чаще жаловались родные призывников. От самих мужчин приходило только 5 обращений.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Частичная мобилизация в России#Новосибирск#2022#Частичная мобилизация#Мобилизация#Спецоперация на Украине#Повестка
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