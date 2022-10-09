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Пятеро парней разнесли сауну в Новосибирске – телевизор вдребезги, бутылки в бассейне

Сегодня, 11:48
Фото: Со страницы "Ревизорро Новосибирск" "ВКонтакте"
Предупреждение о неадекватном поведении компании молодых людей появилось в группе «Ревизорро Новосибирск» «ВКонтакте». 7 октября 2022 они «разнесли сауну»: разбили телевизор, набили бутылок в бассейн, жалуются владельцы оздоровительного комплекса.

«Если не хотите проблем, то пускать их не нужно. Заявление в полицию написано, ведётся розыск! Большая просьба кто узнал данных товарищей, откликнуться»! Пост с предупреждением и фото пяти молодых людей был опубликован  в группе «Ревизорро Новосибирск» «ВКонтакте». Авторы поста утверждают, что 7 октября 2022, во время посещения сауны парни «разнесли сауну, разбили телевизор, двери, набили по всему номеру и в бассейне бутылок»!

Позже в комментариях автор поста Ольга Лапшина написала, что проблема улажена. «Данные товарищи вышли на связь, вопрос с возмещением ущерба решён».

Напомним, что и посетители оздоровительных комплексов Новосибирска, порой попадают там в экстремальные ситуации. Недавно у посетительницы одного из спа-отелей засосало волосы в джакузи и намотало на железные перегородки возле гейзера.  «Я была практически обездвижена и не могла поднять голову, находясь при этом по подбородок в воде.  Было очень страшно и опасно! Я могла захлебнуться!», - жаловалась она потом. Ранее 130-килограмовому новосибирцу не разрешили кататься на горках в аквапарке. В итоге сибиряк пользовался лишь общим бассейном, сауной и банями, чем остался очень недоволен. 

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#Происшествия#Сауна#Баня#Дебош
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