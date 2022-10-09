Пятеро парней разнесли сауну в Новосибирске – телевизор вдребезги, бутылки в бассейне

Напомним, что и посетители оздоровительных комплексов Новосибирска, порой попадают там в экстремальные ситуации. Недавно у посетительницы одного из спа-отелей засосало волосы в джакузи и намотало на железные перегородки возле гейзера. «Я была практически обездвижена и не могла поднять голову, находясь при этом по подбородок в воде. Было очень страшно и опасно! Я могла захлебнуться!», - жаловалась она потом. Ранее 130-килограмовому новосибирцу не разрешили кататься на горках в аквапарке. В итоге сибиряк пользовался лишь общим бассейном, сауной и банями, чем остался очень недоволен.