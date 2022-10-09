Пятеро парней разнесли сауну в Новосибирске – телевизор вдребезги, бутылки в бассейне

«Если не хотите проблем, то пускать их не нужно. Заявление в полицию написано, ведётся розыск! Большая просьба кто узнал данных товарищей, откликнуться»! Пост с предупреждением и фото пяти молодых людей был опубликован в группе «Ревизорро Новосибирск» «ВКонтакте». Авторы поста утверждают, что 7 октября 2022, во время посещения сауны парни «разнесли сауну, разбили телевизор, двери, набили по всему номеру и в бассейне бутылок»!
Позже в комментариях автор поста Ольга Лапшина написала, что проблема улажена. «Данные товарищи вышли на связь, вопрос с возмещением ущерба решён».
Напомним, что и посетители оздоровительных комплексов Новосибирска, порой попадают там в экстремальные ситуации. Недавно у посетительницы одного из спа-отелей засосало волосы в джакузи и намотало на железные перегородки возле гейзера. «Я была практически обездвижена и не могла поднять голову, находясь при этом по подбородок в воде. Было очень страшно и опасно! Я могла захлебнуться!», - жаловалась она потом. Ранее 130-килограмовому новосибирцу не разрешили кататься на горках в аквапарке. В итоге сибиряк пользовался лишь общим бассейном, сауной и банями, чем остался очень недоволен.