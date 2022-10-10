Напомним, что банду угонщиков дорогих иномарок будут судить в Новосибирске - они украли на 12 млн. К кражам причастны обвиняемые в возрасте от 22 до 33 лет. По данным полиции, с июля по сентябрь 2021 года мужчины похитили семь иномарок, а затем продавали их по всей России.