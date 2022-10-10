По словам автора поста, инцидент произошел около 20 часов на улице Пермитина. Мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и в один момент его сбил внедорожник Toyota Land Cruiser. После ДТП лежавшего на земле человека неизвестные закинули его в машину и уехали.
«Крузак сбил мужика, оттащили в машину и увезли в больницу, наверное», - написал автор поста.
В комментариях новосибирцы призвали срочно обращаться в полицию. Сибиряки предполагают, что ситуация похожа на похищение и скрытие улик. В ГУ МВД инцидент пока не прокомментировали.
Напомним, что банду угонщиков дорогих иномарок будут судить в Новосибирске - они украли на 12 млн. К кражам причастны обвиняемые в возрасте от 22 до 33 лет. По данным полиции, с июля по сентябрь 2021 года мужчины похитили семь иномарок, а затем продавали их по всей России.