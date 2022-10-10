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В Новосибирске сбили пешехода и увезли его в неизвестном направлении

Сегодня, 01:47
Фото: ЧП Новосибирск
В воскресенье, 9 октября неизвестные сбили мужчину, затащили его в машину и уехали в неизвестном направлении, о чем сообщается в группе «ЧП Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

По словам автора поста, инцидент произошел около 20 часов на улице Пермитина. Мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и в один момент его сбил внедорожник Toyota Land Cruiser. После ДТП лежавшего на земле человека неизвестные закинули его в машину и уехали.

«Крузак сбил мужика, оттащили в машину и увезли в больницу, наверное», - написал автор поста.

В комментариях новосибирцы призвали срочно обращаться в полицию. Сибиряки предполагают, что ситуация похожа на похищение и скрытие улик. В ГУ МВД инцидент пока не прокомментировали.  

Напомним, что банду угонщиков дорогих иномарок будут судить в Новосибирске - они украли на 12 млн. К кражам причастны обвиняемые в возрасте от 22 до 33 лет. По данным полиции, с июля по сентябрь 2021 года мужчины похитили семь иномарок, а затем продавали их по всей России.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#2022#Полиция#ДТП
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