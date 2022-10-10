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Водители подрались на Бугринском мосту в Новосибирске

Сегодня, 02:16
Фото: АСТ-54
В Новосибирске подрались два водителя прямо посреди проезжей части, о чем рассказали в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в воскресенье, 9 октября на Бугринском мосту. Там по непонятным причинам начали ссориться два водителя, оставив свои машины ВАЗ и «Ягуар» на дороге.

Новосибирцы скандалили на глазах у своих девушек, которые пытались разнять парней. Однако дело дошло до драки – один ударил другого в нос. Чем закончилась потасовка – неизвестно. Автор поста уже обратился в полицию.

Напомним, что также в Новосибирске сбили пешехода и увезли его в неизвестном направлении. Мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и в один момент его сбил внедорожник Toyota Land Cruiser. После ДТП лежавшего на земле человека неизвестные закинули его в машину и уехали.

#Эмилия Каплунская#Транспорт#Город#Общество#Происшествия#Новосибирск#2022#ДТП
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