Водители подрались на Бугринском мосту в Новосибирске

Инцидент произошел в воскресенье, 9 октября на Бугринском мосту. Там по непонятным причинам начали ссориться два водителя, оставив свои машины ВАЗ и «Ягуар» на дороге.
Новосибирцы скандалили на глазах у своих девушек, которые пытались разнять парней. Однако дело дошло до драки – один ударил другого в нос. Чем закончилась потасовка – неизвестно. Автор поста уже обратился в полицию.
Напомним, что также в Новосибирске сбили пешехода и увезли его в неизвестном направлении. Мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и в один момент его сбил внедорожник Toyota Land Cruiser. После ДТП лежавшего на земле человека неизвестные закинули его в машину и уехали.