Водители подрались на Бугринском мосту в Новосибирске

Напомним, что также в Новосибирске сбили пешехода и увезли его в неизвестном направлении. Мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и в один момент его сбил внедорожник Toyota Land Cruiser. После ДТП лежавшего на земле человека неизвестные закинули его в машину и уехали.