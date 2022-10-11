На написание диктанта отводится 35 минут. Отсчет времени начинается сразу после нажатия кнопки «Начать Экономический диктант». Пройти тест можно только один раз. Потренироваться можно на сайте до начала диктанта - сайт предлагает задания, похожие на те, которые будут в вашем варианте.