Общероссийская образовательная акция начнется в 10 часов по Новосибирску (в 5:00 по Москве). Пройти тестирование можно как в очном варианте, так и онлайн по ссылке.
Ранее мы уже писали, как пройти регистрацию на Экономический диктант – она достаточно простая и не отнимет у вас больше трех минут.
На написание диктанта отводится 35 минут. Отсчет времени начинается сразу после нажатия кнопки «Начать Экономический диктант». Пройти тест можно только один раз. Потренироваться можно на сайте до начала диктанта - сайт предлагает задания, похожие на те, которые будут в вашем варианте.
Целью акции является проверка знаний в экономической сфере, поэтому лучше рассчитывать только на свои силы. Официальные ответы на задания Экономического диктанта будут опубликованы на сайте акции 17 октября.