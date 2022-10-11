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Экономический диктант 11 октября 2022: где найти ответы на официальном сайте

Вчера, 22:01
Фото: 1MI
Всероссийский экономический диктант пройдет 11 октября 2022 года в 10 часов по местному времени. Как и где найти правильные ответы, читайте в материале Atas.info.

Экономический диктант в октябре-2022 – когда и во сколько

Общероссийская образовательная акция начнется в 10 часов по Новосибирску (в 5:00 по Москве). Пройти тестирование можно как в очном варианте, так и онлайн по ссылке.

Ранее мы уже писали, как пройти регистрацию на Экономический диктант – она достаточно простая и не отнимет у вас больше трех минут.

 

Ответы на Экономический диктант-2022

На написание диктанта отводится 35 минут. Отсчет времени начинается сразу после нажатия кнопки «Начать Экономический диктант». Пройти тест можно только один раз. Потренироваться можно на сайте до начала диктанта - сайт предлагает задания, похожие на те, которые будут в вашем варианте. 

Целью акции является проверка знаний в экономической сфере, поэтому лучше рассчитывать только на свои силы. Официальные ответы на задания Экономического диктанта будут опубликованы на сайте акции 17 октября.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Образование#Наука#Россия#Новосибирск#Новосибирская область#2022
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