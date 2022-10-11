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Крупнейший интернет-провайдер перестал работать в Новосибирске

Сегодня, 01:32
Фото: 1MI

Сбой произошел в работе крупного интернет-провайдера в Новосибирске

В понедельник, 10 октября произошел сбой в работе одного из интернет-провайдеров, о чем рассказали Atas.info новосибирцы.

Оказалось, что на время перестал работать «Электронный город». Произошло это в вечерние часы.

«Около девяти вечера пропал интернет. Я в это время еще работала по ноутбуку и он мне был нужен. Позвонила в диспетчерскую, заявили о массовом сбое. Интернет дали чуть позже», - поделилась с Atas.info сибирячка Надежда.
«Мне, как абоненту в службе поддержки заявили, что произошла какая-то авария. Причины якобы уже установили. Вообще интернет ненадолго отключали», - рассказал Atas.info новосибирец Олег.

Напомним, что ранее в новосибирском аэропорту «Толмачево» собралась толпа из-за сбоя регистрации. Оказалось, что у компании «Аэрофлот» не работает программа для посадки пассажиров на рейс. 

#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#2022#Эмилия Каплунская
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