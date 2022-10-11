Оказалось, что на время перестал работать «Электронный город». Произошло это в вечерние часы.
«Около девяти вечера пропал интернет. Я в это время еще работала по ноутбуку и он мне был нужен. Позвонила в диспетчерскую, заявили о массовом сбое. Интернет дали чуть позже», - поделилась с Atas.info сибирячка Надежда.
«Мне, как абоненту в службе поддержки заявили, что произошла какая-то авария. Причины якобы уже установили. Вообще интернет ненадолго отключали», - рассказал Atas.info новосибирец Олег.
Напомним, что ранее в новосибирском аэропорту «Толмачево» собралась толпа из-за сбоя регистрации. Оказалось, что у компании «Аэрофлот» не работает программа для посадки пассажиров на рейс.