В новосибирском аэропорту «Толмачево» собралась толпа из-за сбоя регистрации

Как рассказали очевидцы, пассажиры стоят в очередях «с 3-х часов». Причиной тому стал сбой в системе регистрации на рейсы «Аэрофлота».
«В «Толмачёво» собралась огромная толпа из людей, которые с 3 часов не могут пройти регистрацию на свои рейсы», - говорится в сообщении группы.
Оказалось, что у компании «Аэрофлот» не работает программа для посадки пассажиров на рейс. Другие подробности пока неизвестны.
Ранее в Новосибирске на авиакомпанию возбудили дело из-за задержки рейса. А новый терминал аэропорта Толмачево достроят до конца 2022 года.