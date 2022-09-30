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В новосибирском аэропорту «Толмачево» собралась толпа из-за сбоя регистрации

Сегодня, 01:26
Фото: atas.info
В аэропорту «Толмачево» в пятницу, 30 сентября собралась огромная очередь, о чем заявляют подписчики группы «АСТ-54».

Как рассказали очевидцы, пассажиры стоят в очередях «с 3-х часов». Причиной тому стал сбой в системе регистрации на рейсы «Аэрофлота».

«В «Толмачёво» собралась огромная толпа из людей, которые с 3 часов не могут пройти регистрацию на свои рейсы», - говорится в сообщении группы.

Оказалось, что у компании «Аэрофлот» не работает программа для посадки пассажиров на рейс. Другие подробности пока неизвестны.

Ранее в Новосибирске на авиакомпанию возбудили дело из-за задержки рейса. А новый терминал аэропорта Толмачево достроят до конца 2022 года. 

#Эмилия Каплунская#Транспорт#Город#Общество#Новосибирск#2022
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