Новосибирцев предупредили о взрывах гранат на полигоне в Кольцово

В администрации Советского района подтвердили информацию и уточнили, что такие уведомления рассылают всегда при проведении массовых стрел или метаний гранат, чтобы люди случайно не забрели на полигон и не погибли.
Категорически запрещен в дни проведения учений проход на территорию полигона, чтобы избежать несчастных случаев. При этом туда запрещено заходить и в другие дни, но люди иногда не обращают внимания на законы, а также могут залазить дети.
В пресс-службе Центрального военного округа Минобороны РФ отметили, что обучаться кидать гранаты будут не обычные военнослужащие, а мобилизованные граждане.