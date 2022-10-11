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Новосибирцев предупредили о взрывах гранат на полигоне в Кольцово

Сегодня, 07:57
Фото: 1MI
Жителей Новосибирской области предупредили о гранатометных обстрелах на полигоне Кольцово – это будет происходить из-за проводимых военных учений мобилизованных с 6 октября по 25 декабря.

В администрации Советского района подтвердили информацию и уточнили, что такие уведомления рассылают всегда при проведении массовых стрел или метаний гранат, чтобы люди случайно не забрели на полигон и не погибли.

Категорически запрещен в дни проведения учений проход на территорию полигона, чтобы избежать несчастных случаев. При этом туда запрещено заходить и в другие дни, но люди иногда не обращают внимания на законы, а также могут залазить дети.

В пресс-службе Центрального военного округа Минобороны РФ отметили, что обучаться кидать гранаты будут не обычные военнослужащие, а мобилизованные граждане. 

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