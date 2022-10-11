Из биографии Виталия Тыняного следует, что он родился в 1981 году. В 2004 окончил юридический факультет ТГУ. К 2011 году стал помощником прокурора в Ленинском районе Томска и в том же году был назначен судьей Октябрьского района Иркутска. В 2014 году Тыняный стал судьей Иркутского областного суда.