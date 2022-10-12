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Лариса Долина, Игорь Бутман и Даниил Крамер выступят в Новосибирске

Сегодня, 08:15
Фото: 1MI
Звезды отечественного джаза примут участие в большом гала-концерте, который приурочили к 85-летию Новосибирской области

В среду, 12 октября, в Новосибирске стартует музыкальный проект, посвященный 100-летию российского джаза и 85-летию Новосибирской области. В рамках большого концерта на сцене Новосибирской филармонии будет играть Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана. Вместе с ним на сцену выйдут Лариса Долина и Даниил Крамер, другие ведущие российские джазовые исполнители и музыканты из Новосибирска.

Все билеты на концерт в зале им. Арнольда Каца, стоимость которых доходила до 6,5 тысяч рублей, распроданы.

1 октября 1922 года считается официальным днем рождения советского джаза. В этот день в Москве прошло первое выступление джазового оркестра под управлением Валентина Парнаха.

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#Общество#Новосибирск#Джаз#Концерт#Лариса долина
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