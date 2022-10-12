В среду, 12 октября, в Новосибирске стартует музыкальный проект, посвященный 100-летию российского джаза и 85-летию Новосибирской области. В рамках большого концерта на сцене Новосибирской филармонии будет играть Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана. Вместе с ним на сцену выйдут Лариса Долина и Даниил Крамер, другие ведущие российские джазовые исполнители и музыканты из Новосибирска.