В среду, 12 октября, в Новосибирске стартует музыкальный проект, посвященный 100-летию российского джаза и 85-летию Новосибирской области. В рамках большого концерта на сцене Новосибирской филармонии будет играть Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана. Вместе с ним на сцену выйдут Лариса Долина и Даниил Крамер, другие ведущие российские джазовые исполнители и музыканты из Новосибирска.
Все билеты на концерт в зале им. Арнольда Каца, стоимость которых доходила до 6,5 тысяч рублей, распроданы.
1 октября 1922 года считается официальным днем рождения советского джаза. В этот день в Москве прошло первое выступление джазового оркестра под управлением Валентина Парнаха.