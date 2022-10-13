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430 мобилизованных из Новосибирской области вернулись домой

Сегодня, 01:18
Фото: atas.info
Призывники в Новосибирской области получили отсрочку: их вызвали в рамках частичной мобилизации, но уже вернули домой, о чем рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Нина Шалабаева, ссылаясь на данные военного комиссариата.

Всего получили отсрочку 430 человек. Призывники прибыли домой по разным причинам, например, наличие заболеваний или детей, которые препятствуют прохождению воинской службы. Однако на каком именно этапе это произошло, не уточняется.

К тому же, Шалабаева с инспекцией осмотрели лагерь мобилизованных в НВВКУ. По словам уполномоченной, мужчин нормально кормят и условия для пребывания в лагере хорошие, пишет Сибкрай.

Ранее мы рассказывали про кредитную амнистию для мобилизованных 2022: куда подавать заявления и документы. 

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