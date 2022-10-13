Призывники в Новосибирской области получили отсрочку: их вызвали в рамках частичной мобилизации, но уже вернули домой, о чем рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Нина Шалабаева, ссылаясь на данные военного комиссариата.

Сюжет Частичная мобилизация в России