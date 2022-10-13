Всего получили отсрочку 430 человек. Призывники прибыли домой по разным причинам, например, наличие заболеваний или детей, которые препятствуют прохождению воинской службы. Однако на каком именно этапе это произошло, не уточняется.
К тому же, Шалабаева с инспекцией осмотрели лагерь мобилизованных в НВВКУ. По словам уполномоченной, мужчин нормально кормят и условия для пребывания в лагере хорошие, пишет Сибкрай.
Ранее мы рассказывали про кредитную амнистию для мобилизованных 2022: куда подавать заявления и документы.