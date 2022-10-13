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Депутаты и председатель Заксобрания Новосибирской области посетили НВВКУ

Сегодня, 09:27
Фото: atas.info
Мобилизованных в НВВКУ навестили депутаты Заксобрания региона во главе с председателем Андреем Шимкивом. Солдаты ни на что не жаловались.

Палаточный городок посетили депутаты Денис Субботин, Валерий Ильенко, Виталий Новосёлов. Мужчины рассказали, что довольны питанием и снаряжением. Их боевой настрой положительно отметил председатель заксобрания.

«Уже договорились, что после победы встретимся, вместе поедем на охоту. А сейчас для них и их семей создаем меры социальной поддержки. Это нужно сделать в кратчайшие сроки», - сказал Андрей Шимкив.

По данным «Ведомостей Законодательно собрания Новосибирской области», депутаты с начала спецоперации покупали для военных медицинские препараты, форму, дроны, ноутбуки. Организовывали пункты сбора помощи.

Визит депутатов в учебную часть НВВКУ произошел после двух трагических инцидентов в палаточном лагере. Напомним, на территории военного училища недавно погибли два призывника.

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