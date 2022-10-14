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Болезни, с которыми не мобилизуют: список противопоказаний к военной службе 2022

Сегодня, 07:10
Фото: gazetaorsk.ru
Частичная мобилизация напугала многих новосибирцев, что некоторые даже сбежали из России. На самом деле есть больше количество болезней и других противопоказаний к службе в армии. С какими травмами или болезнями не мобилизуют – в материале Atas.info.

Главное правило, когда вы не здоровы, после поведения после получения повестки – добиваться признать себя в больнице, но врачей нужно срочно расшевеливать. 

Какие категории годности освобождают от мобилизации осенью 2022 

Граждане делятся на пять категорий годности, обозначаемых литерами А, Б, В, Г и Д. Однако от мобилизации спасает только последняя буква, потому что она для самых тяжелых инвалидов. 

Мужчины, у которых категории А или Б, должны одними из первых быть призваны к военной службе, а вот с  категорией В сложнее, потому что в мирное время В- категория освобождает от срочной службы в армии и это правило действует до сих пор. Но юристы подчеркивают — это касается именно срочной службы, но не мобилизации.

Временно не годными являются граждане с категорией Г – это скорее всего без каких-либо проблем позволит получить свою отсрочку на время лечения, обследования и реабилитации. После окончания такого периода новое освидетельствование может признать человека как полностью негодным, так и ограниченно годным.

Молодым людям, которые проходили медицинскую комиссию в военкомате – стоит повторить это снова, потому что с 16-18 лет может сильно подкосить здоровье от алкоголя, наркотиков и другого . 

Список болезней, из-за которых не мобилизуют в армию РФ в 2022 году

Это тоже наиболее частый вопрос юристам и в особенности многие спрашивают про плоскостопие. Спойлер, оно не является серьезным заболеванием и придется идти на фронт. 

Не возьмут в армию в рамках мобилизацией людей с близорукостью или дальнозоркостью, гипертоников третьей стадии, алкоголиков и наркоманов, больных раком, сахарным диабетом. 

Стоит отметить, что на фронт не отправят людей и с язвой желудка, эпилепсией, шизофреников и психов, перенесших инсульт, туберкулезников, а также тех, у кого болезни крови, пороки сердца, тяжелая бронхиальная астма и цирроз печени/СПИД.

При этом сам перечень болезней широкий, а если человек боится или не хочет идти в армию, то ему стоит проверить свои слабые места. К примеру, если у него болел желудок или спина, то стоит их тщательно проверить. Только в таком случае лучше ничего себе не ломать, потому что эти случаи тщательно проверяются – вас могут положить со сломанной ногой в больницу, а после выздоровления сразу забрать в армию.

Категорию годности присваивает врачебная комиссия по результатам медицинского освидетельствования. В случае с призывниками-срочниками оно обязательно, но с мобилизацией всё сложнее – нужно добиваться проведения медкомиссии самому, иначе никто не захочет этого делать.

Вы имеете право собрать заключения любых профильных специалистов и представить их призывной комиссии по мобилизации. Окончательное решение о годности к мобилизации по состоянию здоровья принимается этой комиссией

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