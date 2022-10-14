При этом сам перечень болезней широкий, а если человек боится или не хочет идти в армию, то ему стоит проверить свои слабые места. К примеру, если у него болел желудок или спина, то стоит их тщательно проверить. Только в таком случае лучше ничего себе не ломать, потому что эти случаи тщательно проверяются – вас могут положить со сломанной ногой в больницу, а после выздоровления сразу забрать в армию.