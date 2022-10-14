Главное правило, когда вы не здоровы, после поведения после получения повестки – добиваться признать себя в больнице, но врачей нужно срочно расшевеливать.
Граждане делятся на пять категорий годности, обозначаемых литерами А, Б, В, Г и Д. Однако от мобилизации спасает только последняя буква, потому что она для самых тяжелых инвалидов.
Мужчины, у которых категории А или Б, должны одними из первых быть призваны к военной службе, а вот с категорией В сложнее, потому что в мирное время В- категория освобождает от срочной службы в армии и это правило действует до сих пор. Но юристы подчеркивают — это касается именно срочной службы, но не мобилизации.
Временно не годными являются граждане с категорией Г – это скорее всего без каких-либо проблем позволит получить свою отсрочку на время лечения, обследования и реабилитации. После окончания такого периода новое освидетельствование может признать человека как полностью негодным, так и ограниченно годным.
Молодым людям, которые проходили медицинскую комиссию в военкомате – стоит повторить это снова, потому что с 16-18 лет может сильно подкосить здоровье от алкоголя, наркотиков и другого .
Это тоже наиболее частый вопрос юристам и в особенности многие спрашивают про плоскостопие. Спойлер, оно не является серьезным заболеванием и придется идти на фронт.
Не возьмут в армию в рамках мобилизацией людей с близорукостью или дальнозоркостью, гипертоников третьей стадии, алкоголиков и наркоманов, больных раком, сахарным диабетом.
Стоит отметить, что на фронт не отправят людей и с язвой желудка, эпилепсией, шизофреников и психов, перенесших инсульт, туберкулезников, а также тех, у кого болезни крови, пороки сердца, тяжелая бронхиальная астма и цирроз печени/СПИД.
При этом сам перечень болезней широкий, а если человек боится или не хочет идти в армию, то ему стоит проверить свои слабые места. К примеру, если у него болел желудок или спина, то стоит их тщательно проверить. Только в таком случае лучше ничего себе не ломать, потому что эти случаи тщательно проверяются – вас могут положить со сломанной ногой в больницу, а после выздоровления сразу забрать в армию.
Категорию годности присваивает врачебная комиссия по результатам медицинского освидетельствования. В случае с призывниками-срочниками оно обязательно, но с мобилизацией всё сложнее – нужно добиваться проведения медкомиссии самому, иначе никто не захочет этого делать.
Вы имеете право собрать заключения любых профильных специалистов и представить их призывной комиссии по мобилизации. Окончательное решение о годности к мобилизации по состоянию здоровья принимается этой комиссией