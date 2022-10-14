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Частная школа без сертификата незаконно катала новосибирцев на самолетах

Сегодня, 02:07
Фото: 1MI
Новосибирская компания незаконно катала клиентов за деньги на самолете, а транспортная прокуратура выявила этот факт и через суд запретила перелеты, сказано на сайте ведомства.

По данным прокуратуры, до июня 2022 года компания ООО «Маг Аеро» перевозила пассажиров на самолетах за деньги. Вот только сертификат эксплуатанта у фирмы отсутствовал.

В итоге через суд удалось добиться запрета коммерческих полетов этого перевозчика из-за нарушения закона. К тому же, компания распространяла интернет-рекламу об оказании таких услуг. Решение еще может быть обжаловано.  

Напомним, что самолёт Новосибирск – Ташкент вынужденно приземлился в «Толмачёво». По непонятным причинам рейс IO-7491 кружил над небом больше часа. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Происшествия#Транспорт#Новосибирск#2022
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