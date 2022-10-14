Частная школа без сертификата незаконно катала новосибирцев на самолетах

По данным прокуратуры, до июня 2022 года компания ООО «Маг Аеро» перевозила пассажиров на самолетах за деньги. Вот только сертификат эксплуатанта у фирмы отсутствовал.
В итоге через суд удалось добиться запрета коммерческих полетов этого перевозчика из-за нарушения закона. К тому же, компания распространяла интернет-рекламу об оказании таких услуг. Решение еще может быть обжаловано.
Напомним, что самолёт Новосибирск – Ташкент вынужденно приземлился в «Толмачёво». По непонятным причинам рейс IO-7491 кружил над небом больше часа.