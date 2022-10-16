Более 24 тысячи человек уехали из Новосибирской области – большинство из них покинули страну и отправились в Таджикистан, Казахстан и Киргизию (7 тысяч). На Украину уехали 149 новосибирцев, в Белоруссию 31, а в Туркмению всего 9 граждан.