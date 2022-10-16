Более 24 тысячи человек уехали из Новосибирской области – большинство из них покинули страну и отправились в Таджикистан, Казахстан и Киргизию (7 тысяч). На Украину уехали 149 новосибирцев, в Белоруссию 31, а в Туркмению всего 9 граждан.
В другие регионы отправились 17,6 тысяч человек. Чаще всего переезды осуществляли в Центральный, Дальневосточный и Южный федеральный округа. В другие страны улетели 152 человека – в Китай, Германию, Турцию и Грузию.
В Новосибирскую область за 6 месяцев прибыло 17 тысяч человек. Из них 13 тысяч приехали из других стран.
Напомним, что количество свадеб в период частичной мобилизации увеличилось в Новосибирске. В сентябре 2022 года поженились 2816 новобрачных. Число заметно превышает аналогичный период за два предыдущих года.