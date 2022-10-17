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Человеку стало плохо на остановке «Площадь Станиславского» в Новосибирске

Сегодня, 03:58
Фото: ВК/Ленинский район. Новосибирск
В Ленинском районе Новосибирска прохожие вызвали скорую помощь мужчине, который лежал на тротуаре, о чем рассказали очевидцы в социальных сетях.

В группе «Ленинский район. Новосибирск» опубликовали информацию о том, что на выходных произошел инцидент на остановке: мужчина лежал на тротуаре, а ему вызвали скорую медицинскую помощь. Новосибирцы предположили, что человеку стало плохо.

«На остановке «Площадь Станиславского» в сторону улицы Троллейной вчера лежал человек. Прохожие вызвали медиков, думая, что у бедолаги инсульт», — говорится в сообщении поста.

В итоге бригада медиков забрала мужчину в больницу. В комментариях сибиряки выразили благодарность неравнодушным людям, которые не прошли мимо.

Напомним, что рейс из Петропавловска-Камчатского незапланированно приземлился в аэропорту Магадана из-за плохого самочувствия пассажира

#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#2022#Врач#Остановки#Эмилия Каплунская
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