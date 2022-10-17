Человеку стало плохо на остановке «Площадь Станиславского» в Новосибирске

В группе «Ленинский район. Новосибирск» опубликовали информацию о том, что на выходных произошел инцидент на остановке: мужчина лежал на тротуаре, а ему вызвали скорую медицинскую помощь. Новосибирцы предположили, что человеку стало плохо.
«На остановке «Площадь Станиславского» в сторону улицы Троллейной вчера лежал человек. Прохожие вызвали медиков, думая, что у бедолаги инсульт», — говорится в сообщении поста.
В итоге бригада медиков забрала мужчину в больницу. В комментариях сибиряки выразили благодарность неравнодушным людям, которые не прошли мимо.
Напомним, что рейс из Петропавловска-Камчатского незапланированно приземлился в аэропорту Магадана из-за плохого самочувствия пассажира.