Человеку стало плохо на остановке «Площадь Станиславского» в Новосибирске

В группе «Ленинский район. Новосибирск» опубликовали информацию о том, что на выходных произошел инцидент на остановке: мужчина лежал на тротуаре, а ему вызвали скорую медицинскую помощь. Новосибирцы предположили, что человеку стало плохо.