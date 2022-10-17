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Покупательница возмутилась некачественными сосисками из новосибирского магазина

Сегодня, 03:11
Фото: 1MI
Женщина из Новосибирска купила сосиски в одном из магазинов Новосибирска и испытала шок: они были похожи на пластилин, об этом она написала на сайте отзывов «Фламп».

По словам сибирячки, она приобрела сосиски в гипермаркете, но в покупке разочаровалась. Женщина сначала поела их сама, но поняла, что они невкусные, а затем дала попробовать их собаке, однако и животное отказалась от невкусного лакомства.

«Я пробовала их греть, варить, поджарить, но они везде расползались как пластилин, и кроме как ложкой эту массу не возможно было собрать. При этом они имели очень солёный и непонятный вкус, даже близко не соответствующий вкусу колбасных изделий. Зачем вы травите народ?», — написала покупательница.

Теперь женщина намерена сдать купленный продукт на экспертизу. Она уверена, что сосиски банально опасны для здоровья людей.

Напомним, женщина с прыщами на гениталиях возмутилась непрофессионалами в клинике Новосибирска. Самое интересное в том, что доктор предложила ей отрезать малые половые губы, дабы избавиться от прыщей. Кроме того, в клинике навязывали и другие пластические процедуры. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Новосибирск#2022#Магазин
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