По словам сибирячки, она приобрела сосиски в гипермаркете, но в покупке разочаровалась. Женщина сначала поела их сама, но поняла, что они невкусные, а затем дала попробовать их собаке, однако и животное отказалась от невкусного лакомства.
«Я пробовала их греть, варить, поджарить, но они везде расползались как пластилин, и кроме как ложкой эту массу не возможно было собрать. При этом они имели очень солёный и непонятный вкус, даже близко не соответствующий вкусу колбасных изделий. Зачем вы травите народ?», — написала покупательница.
Теперь женщина намерена сдать купленный продукт на экспертизу. Она уверена, что сосиски банально опасны для здоровья людей.
Напомним, женщина с прыщами на гениталиях возмутилась непрофессионалами в клинике Новосибирска. Самое интересное в том, что доктор предложила ей отрезать малые половые губы, дабы избавиться от прыщей. Кроме того, в клинике навязывали и другие пластические процедуры.