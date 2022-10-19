Каждый новосибирец, призванный из запаса в ходе частичной мобилизации, получит положенные 100 тысяч рублей из бюджета Новосибирской области в ближайшее время. Об этом заявил губернатор Андрей Травников во время прямого эфира в официальном аккаунте регионального правительства во "ВКонтакте" 19 октября.
"До конца текущей недели все мобилизованные получат деньги", - пообещал глава региона.
По словам Андрея Травникова, деньги переводят на основании списков, которые составляют в Новосибирском высшем военно-командном училище, на базе которого идет подготовка мобилизованных.