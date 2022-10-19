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Сроки выплат 100 тысяч рублей мобилизованным назвал глава Новосибирской области

Сегодня, 11:43
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников опроверг задержку выплат из регионального бюджета людям, призванным в ходе частичной мобилизации

Каждый новосибирец, призванный из запаса в ходе частичной мобилизации, получит положенные 100 тысяч рублей из бюджета Новосибирской области в ближайшее время. Об этом заявил губернатор Андрей Травников во время прямого эфира в официальном аккаунте регионального правительства во "ВКонтакте" 19 октября.

"До конца текущей недели все мобилизованные получат деньги", - пообещал глава региона.

По словам Андрея Травникова, деньги переводят на основании списков, которые составляют в Новосибирском высшем военно-командном училище, на базе которого идет подготовка мобилизованных.

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