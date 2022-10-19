Каждый новосибирец, призванный из запаса в ходе частичной мобилизации, получит положенные 100 тысяч рублей из бюджета Новосибирской области в ближайшее время. Об этом заявил губернатор Андрей Травников во время прямого эфира в официальном аккаунте регионального правительства во "ВКонтакте" 19 октября.