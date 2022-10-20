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Домашние животные начали активно толстеть в Новосибирске

Сегодня, 07:38
Фото: 1MI
Жители Новосибирска заметили, что их кошки и собаки начали быстро набирать вес. Насколько происходящее опасно для здоровья животных – рассказал «МК в Новосибирске» ветеринарный врач.

Ветеринар частной практики Аркадий Иванчин подтвердил, что лишний вес может вызывать проблемы по здоровью – это проявляется в основном в зимний период времени, потому что животные начинают просить больше еды, а хозяева поддаются манипуляциям. 

По его словам, категорически запрещено давать еду человека со стола из-за того, что она соленая и высококалорийная, что может повлиять на набор веса. При увеличении веса у животных могут появиться проблемы с сердцем, суставами и желудочно-кишечным трактом.

Если кошка или собака начинает будить хозяина по утрам, то это может быть связано не только с голодом, но и с тревожным расстройством. Тогда нужно привезти животное на сдачу анализов. 

Стоит отметить, что кастрация и стерилизация питомцев не влияет на ожирение. В основном такое связано с тем, что животное становится менее активным, а хозяин мало играет с ним. 

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#Александр Кондратьев#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Животные#Здоровье#Ветеринария
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