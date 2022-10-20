Ветеринар частной практики Аркадий Иванчин подтвердил, что лишний вес может вызывать проблемы по здоровью – это проявляется в основном в зимний период времени, потому что животные начинают просить больше еды, а хозяева поддаются манипуляциям.
По его словам, категорически запрещено давать еду человека со стола из-за того, что она соленая и высококалорийная, что может повлиять на набор веса. При увеличении веса у животных могут появиться проблемы с сердцем, суставами и желудочно-кишечным трактом.
Если кошка или собака начинает будить хозяина по утрам, то это может быть связано не только с голодом, но и с тревожным расстройством. Тогда нужно привезти животное на сдачу анализов.
Стоит отметить, что кастрация и стерилизация питомцев не влияет на ожирение. В основном такое связано с тем, что животное становится менее активным, а хозяин мало играет с ним.